Daniel Cormier pourrait prendre sa retraite si le combat pour la trilogie UFC Stipe Miocic ne se produit pas cet été

Le calendrier du retour de Stipe Miocic est toujours dans l’air, comme son agent de longue date, Jim Walter, a récemment déclaré à ESPN que le champion actuel de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Heavyweight guérit toujours des blessures aux yeux qu’il a subies lors de son deuxième combat contre Daniel Cormier. .

Quant à «DC», bien qu’il soit plutôt patient depuis que Stipe l’a éliminé à l’UFC 241 en août dernier (voyez-le), sa patience est mince. Et si le combat ne se termine pas avant l’heure d’été au moins, Cormier dit qu’il pourrait très bien raccrocher ses gants pour de bon.

“Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment”, a déclaré Cormier lors du MMA Show d’Ariel Helwani via ESPN. «Chaque jour qui passe ne me profite pas. Je suis réaliste, je comprends ça. Soit nous allons le faire, soit nous ne le ferons pas. »

Pour Daniel – l’ancien champion des poids lourds légers et des poids lourds – combattre n’importe qui d’autre pour sa chanson de cygne n’a tout simplement aucun sens, étant donné que leur série est liée à une pièce.

“Quand je me bats, ce sera pour le championnat ou je ne vais pas me battre”, a déclaré Cormier. «Ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de terminer ce que nous avons commencé. Aussi parce que je sais que je peux le battre. »

Révélant qu’il est revenu plus tôt qu’il ne l’aurait dû à l’UFC 241 après une opération au dos, Cormier dit qu’il l’a fait pour le simple fait qu’il se sentait assez bien et qu’il ne voulait pas laisser Miocic attendre sa revanche après l’avoir mis KO l’année précédente.

«J’ai subi une opération au dos [after the Lewis fight]», A déclaré Cormier. “Je n’aurais pas pu le faire plus tôt. Quand j’y pense, je n’aurais probablement même pas dû me battre [Miocic] en août. Je ne voulais pas faire attendre le gars. Je ne voulais pas ne pas me battre. J’aime participer, c’est ce que j’ai fait toute ma vie », a-t-il ajouté.

“Si [Miocic] ne fait pas [fight], nous allons voir ce qui se passe. Nous verrons s’il y a une opportunité pour un championnat intérimaire ou peut-être le priverait-il du titre. C’est un gars qui a gagné un combat en deux ans. Au cours de ces deux années, il aura combattu deux fois, donc ce n’est pas comme s’il était le combattant le plus actif. »

Bien que Cormier comprenne que Stipe est toujours en train de guérir de vieilles blessures, le champion doit se rendre compte qu’il n’est pas le seul à se faire ramoner.

“Je n’aime pas vraiment combattre quelqu’un d’autre. À ce stade, Stipe a la capacité de me retirer », a-t-il déclaré. “Stipe n’est pas le seul gars qui s’est cogné, ça fait mal. Nous avons combattu cinq rounds et j’en ai gagné presque quatre. … Je peux donc imaginer pourquoi il ne voudrait pas se battre. “

Quelqu’un pense que nous aurons réellement l’occasion de voir ce combat de trilogie tant souhaité?