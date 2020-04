Daniel Cormier prêt à appeler les combats de l’UFC pendant la crise du COVID-19

L’insistance de l’UFC à poursuivre son calendrier des événements à partir de l’UFC 249 le 18 avril a fait l’objet de nombreux débats.

Parmi ces sujets de débat, il y a ceux qui parmi l’équipe annonceuse sont prêts à se présenter au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus et à appeler à des combats.

L’annonceur du ring, Bruce Buffer, a déjà déclaré qu’il était prêt à faire de l’UFC 249, qui n’a pas encore de lieu annoncé. Le statut de Joe Rogan est incertain: il a dit qu’il ne le faisait pas, mais le président de l’UFC Dana White affirme le contraire, et Rogan, à ce jour, n’a pas encore clarifié.

Ensuite, il y a l’un des meilleurs commentateurs de couleurs du jeu, Daniel Cormier. L’ancien champion des poids lourds et des poids légers de l’UFC est devenu un incontournable de la cage. Sera-t-il impliqué dans les événements à venir?

Bien qu’il semble qu’il ne soit pas pressé de monter à bord d’un avion et d’aller se battre sur l’île mystérieuse de White, il y a des situations dans lesquelles il serait disposé à travailler.

Cormier vit dans le nord de la Californie. Si l’UFC organise des spectacles à un endroit où il peut conduire depuis son domicile, assurez-vous que les tests COVID-19 sont appropriés, appelez les combats et rentrez chez vous, alors c’est OK de le compter.

«Beaucoup de choses ont à voir avec l’emplacement, non? Si c’est quelque part près et très accessible, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas », a déclaré Cormier à MMA Junkie Radio mardi. “Ils vont être testés; ils vont tester tout le monde. Vous devez comprendre que vous allez faire cette émission UFC, même si vous ne montrez pas de symptômes du coronavirus, vous devriez quand même vous faire tester. Vous pourriez donc être mieux lotis que les personnes assises à la maison qui ne se font pas tester. Comprenez ce que je dis?

“Ils ne vous laisseront pas participer à l’événement UFC sans vous tester. Donc, quand ils vous testeront, vous saurez si vous avez ou non le coronavirus. Et je crois que cela le rend aussi sûr que vous pouvez l’espérer. »

L’accès aux tests COVID-19 a été difficile pour les Américains ordinaires. Donc, la façon dont Cormier le voit, s’il est testé lors d’un événement UFC et a la tranquillité d’esprit de savoir s’il porte ou non le virus, et que d’autres ont été testés et se sont révélés négatifs, alors il est bon de continuer son combat – fonctions d’appel.

“De toute évidence, Dana et la société ont accès à ces tests et testent les combattants et testent les arbitres et les officiels, testent l’UFC, testent tout le monde”, a déclaré Cormier. “Donc, s’il va y avoir une situation sûre, ce sera avec ces gens dans cette arène, surtout si vous allez de votre voiture dans l’arène pour faire les combats, hors de l’arène et à la maison. À moins que vous ne fassiez toutes sortes de choses au hasard, vous êtes assez sûr d’appeler les combats. Si elle est accessible, et je ne veux pas monter dans un avion et aller à l’aéroport en ce moment. Mais si c’est accessible, et j’y vais et je me fais tester et je peux appeler les combats et rentrer chez moi, ouais, pourquoi pas? “

Il a ensuite poursuivi: «Je veux dire, les combats doivent commencer. En tant que pays, je sais que nous devons prendre très au sérieux la distance sociale et rester à la maison et vraiment essayer d’arrêter la propagation de ce virus. Mais il faut juste espérer, en tant que personne, que la vie commence à bouger plus tôt que tard. C’est juste dur, mec. Tout semble tellement différent. La vie est si différente. Je me retrouve à dire cela presque tous les jours à quelqu’un: je ne peux pas croire que cela se produise de mon vivant. Vous n’auriez jamais imaginé que quelque chose comme ça ferait partie de votre vie quotidienne. Et c’est le cas, et vous espérez juste plus tôt que tard que nous pourrons revenir à la normalité. »

