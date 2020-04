Daniel Cormier prêt à commenter les événements à venir de l’UFC sous certaines conditions

Image: Daniel Cormier sur Instagram

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Daniel Cormier, est prêt à assumer des fonctions de commentaire pour les prochains événements de l’UFC – à condition que certaines conditions soient remplies.

Le calendrier de l’UFC a été massivement affecté par la pandémie de coronavirus en cours. Alors que la plupart des organisations sportives ont fermé leurs portes, cependant, le président de l’UFC, Dana White, a adopté une approche de spectacle incontournable, déplaçant plusieurs événements au Tachi Palace Casino en Californie, et suggérant même que certains événements pourraient se produire sur une «île privée . “

Malgré ces bouleversements et la menace persistante de la pandémie, Cormier dit qu’il est prêt à mettre le casque du commentateur si les combats se déroulent en Californie et si des tests adéquats ont lieu.

«Beaucoup de choses ont à voir avec l’emplacement, non? Si c’est quelque part près et très accessible, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas », a déclaré Cormier à MMA Junkie (via Bloody Elbow). “Ils vont être testés; ils vont tester tout le monde. Vous devez comprendre que vous allez faire cette émission UFC, même si vous ne montrez pas de symptômes du coronavirus, vous devriez quand même vous faire tester. Vous pourriez donc être mieux lotis que les personnes assises à la maison qui ne se font pas tester. Comprenez ce que je dis?

“Ils ne vous laisseront pas participer à l’événement UFC sans vous tester. Donc, quand ils vous testeront, vous saurez si vous avez ou non le coronavirus. Et je crois que cela le rend aussi sûr que vous pouvez l’espérer. »

Cormier a poursuivi, expliquant qu’il faisait confiance à l’UFC pour prendre les précautions adéquates alors que l’entreprise continue d’opérer face à cette pandémie.

“De toute évidence, Dana et la société ont accès à ces tests et testent les combattants et testent les arbitres et les officiels, testent l’UFC, testent tout le monde”, a déclaré Cormier. “Donc, s’il va y avoir une situation sûre, ce sera avec ces gens dans cette arène, surtout si vous allez de votre voiture dans l’arène pour faire les combats, hors de l’arène et à la maison. À moins que vous ne fassiez toutes sortes de choses au hasard, vous êtes assez sûr d’appeler les combats. Si elle est accessible, et je ne veux pas monter dans un avion et aller à l’aéroport en ce moment. Mais si c’est accessible, et j’y vais et je me fais tester et je peux appeler les combats et rentrer chez moi, ouais, pourquoi pas? “

“Je veux dire, les combats doivent commencer”, a ajouté Cormier. «En tant que pays, je sais que nous devons prendre très au sérieux la distance sociale et rester à la maison et vraiment essayer d’arrêter la propagation de ce virus. Mais il faut juste espérer, en tant que personne, que la vie commence à bouger plus tôt que tard. C’est juste dur, mec. Tout semble tellement différent. La vie est si différente. Je me retrouve à dire cela presque tous les jours à quelqu’un: je ne peux pas croire que cela se produise de mon vivant. Vous n’auriez jamais imaginé que quelque chose comme ça ferait partie de votre vie quotidienne. Et c’est le cas, et vous espérez juste plus tôt que tard que nous pourrons revenir à la normalité. »

Bien que Daniel Cormier soit disposé à servir de commentateur pour les événements à venir de l’UFC, il pourrait se retrouver un peu seul dans cette position, car Joe Rogan et Jon Anik ont ​​exprimé leur réticence à travailler en ces temps incertains.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/9/2020.