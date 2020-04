Daniel Cormier prétend qu’il ressemble à Dwayne Johnson, “The Rock” répond

Image: Daniel Cormier sur Instagram

Daniel Cormier pense qu’il ressemble à Dwayne Johnson.

Cormier, qui est l’ancien champion des poids lourds légers et des poids lourds de l’UFC a récemment admis avoir pris quelques kilos en quarantaine. Mais cela n’a pas empêché «DC» de mettre une contribution dans une affiche ESPN qui le faisait ressembler à The Rock.

“Donc, voici l’accord, on m’a montré trois exemplaires … l’affiche”, a déclaré Cormier sur DC et Helwani sur ESPN (via Heavy). “Le premier était un peu grassouillet, vous savez, puis j’ai dit” Faites-lui un peu moins grassouillet “et ensuite il l’a fait un peu moins grassouillet. Et puis j’ai dit: «Rasez-vous la tête. Faire ressembler son visage au mien mais à The Rock, et ensuite je veux que mon corps ressemble à The Rock. »

Helwani a apparemment ri, mais Cormier dit que les gens sont simplement jaloux qu’il ressemble à The Rock et qu’ils ne le font pas.

“Ne déteste pas”, a déclaré Cormier. «Les gens détestent parce que je ressemble à Dwayne Johnson. Ce n’est pas de ma faute s’il y a une très forte ressemblance entre moi et The Rock. »

Mais il s’avère que Daniel Cormier n’est pas le seul à voir la ressemblance avec Dwayne Johnson sur les réseaux sociaux pour dire que lui et DC ressemblent à des jumeaux.

Maaan cela m’a fait bien rire. Moi et mon frère @dc_mma sommes des jumeaux à peu près identiques. Obtenez sur les gens. Sheeesh 😂💪🏾 #LikeLookingInTheMirror @arielhelwani https://t.co/6QUcQFlZ5V – Dwayne Johnson (@TheRock) 27 avril 2020

«Maaan, ça me fait bien rire. Moi et mon frère @dc_mma [Daniel Cormier] sont des jumeaux à peu près identiques. Obtenez au-dessus des gens. Sheeesh. #LikeLookingInTheMirror », a répondu Johnson.

Daniel Cormier se prépare actuellement pour son combat à la retraite contre Stipe Miocic plus tard cette année. Il dit qu’il va bien qu’il aura son combat pour la retraite sans fans, car tout ce qui lui importe c’est de récupérer la ceinture.

Dwayne Johnson, quant à lui, n’est pas étranger au MMA car il participe souvent à des événements et a même attaché la ceinture BMF autour de la taille de Jorge Masvidal à l’UFC 244.

Pensez-vous que Daniel Cormier ressemble à Dwayne Johnson? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/04/2020.