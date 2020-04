Daniel Cormier prétend ressembler à Dwayne Johnson mais “The Rock” dit non, ce sont en fait des jumeaux

J’aimerais avoir le genre d’amitié avec mon frère où je pourrais chercher des choses et ils me rencontreraient à mi-chemin, un peu comme la façon dont Dwayne Johnson a lancé à Daniel Cormier une bouée de sauvetage de bonne humeur lorsque le poids lourd de l’UFC prétendait ressembler à l’ancien Champion de la WWE.

Au lieu de cela, mes (amis) (toussent) me disent de m’asseoir et de fermer le (explétif).

Jerks.

“Voici donc l’affaire, on m’a montré trois exemplaires [of] l’affiche », a déclaré Cormier à propos de l’œuvre pour son spectacle« DC & Helwani »sur ESPN (via Heavy). “Le premier était un peu grassouillet, vous savez, puis j’ai dit” Faites-lui un peu moins grassouillet “et ensuite il l’a fait un peu moins grassouillet. Et puis j’ai dit: «Rasez-vous la tête. Faire ressembler son visage au mien mais à The Rock, et ensuite je veux que mon corps ressemble à The Rock. “Les gens détestent parce que je ressemble à Dwayne Johnson. Ce n’est pas de ma faute s’il y a une très forte ressemblance entre moi et The Rock. »

Toute ressemblance devrait d’abord commencer par une caisse à lait pour compenser l’écart de hauteur de six pouces entre Cormier (5’11 “) et Johnson (6’5”).

“Mec, ça m’a fait bien rire”, a répondu Johnson sur Twitter. “Moi et mon frère [Daniel Cormier] sont des jumeaux à peu près identiques. Surmonter [it] gens. Sheesh. “

Cormier fera (espérons-le) son retour à l’UFC contre Stipe Miocic plus tard cette année.