Daniel Cormier réfléchit à une réduction brutale du poids à 205 lb

Daniel Cormier a passé la majorité de sa carrière à concourir en tant que poids lourd, mais de 2014 au début de 2018, il a passé neuf combats dans la division des poids lourds légers.

Alors que Cormier a remporté un énorme succès en tant que poids lourd, remportant le titre des poids lourds légers et battant Dan Henderson, Anthony Johnson (deux fois), Alexander Gustafsson, Anderson Silva et Volkan Oezdemir, son temps dans la division n’a pas été facile.

Avant chacun de ses combats, Cormier a dû subir une misérable réduction à la limite des poids lourds légers: 206 livres pour les combats sans titre et 205 livres pour les combats pour le titre.

S’exprimant dans un récent post sur Instagram – accompagné d’une photo – l’ancien champion a repensé à ses coupes brutales jusqu’à la limite des poids lourds légers et a remercié son équipe d’avoir aidé à traverser ces épreuves douloureuses.

Voyez ce que Cormier avait à dire ci-dessous.

«C’est ce que le 205 a toujours ressemblé pour moi, pouvez-vous imaginer le faire sans une équipe comme celle-ci derrière vous. Une équipe qui vous soulève lorsque vous êtes à terre. Vous aide à partir quand vous n’en avez plus. J’ai de la chance pour mes gars. @ beowulf.experience @crazybobcook @ camacho100 @themeleeway @leandrovbteam @officialcainvelasquez @rosendo_sanchez @slikbxr @bunchthegreat @akajav. Ils m’élèvent toujours. Et de penser que j’allais vivre ça tous les vendredis et que je suis devenu champion. Mettez un peu de respect sur mon nom! – Daniel Cormier sur Instagram.

Après avoir défendu le titre des poids lourds légers de l’UFC avec un TKO d’Oezdemir au deuxième tour, Cormier est retourné à ses anciens repaires dans la division des poids lourds pour défier le champion en titre Stipe Miocic. Cormier a éliminé Miocic au premier tour, remportant le titre pour lui-même. Il a ensuite défendu le titre avec une soumission de deuxième tour de Derrick Lewis avant de le rendre via TKO de quatrième tour dans un match revanche avec Miocic.

À l’heure actuelle, Cormier attend un combat de trilogie avec Miocic, mais il a déclaré qu’il prendrait sa retraite si le combat n’avait pas lieu cet été.

Êtes-vous surpris que Daniel Cormier ait pu faire autant de fois la limite des poids lourds légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.