Daniel Cormier refuse de «célébrer» la chute de Jon Jones après la dernière arrestation de DWI

Daniel Cormier ne sera jamais le plus grand fan de Jon Jones. Mais autant qu’il pourrait détester son rival de longue date, l’ancien champion de l’UFC en deux divisions refuse de le frapper pendant qu’il est à terre.

“En le voyant à nouveau avoir des ennuis, beaucoup de gens dans mon cercle m’ont presque envoyé un message, mais ce n’est pas moi”, a déclaré Cormier à ESPN lundi. “Je n’ai pas célébré que l’enfant ait de nouveau des ennuis. Je ne pense pas que vous devriez célébrer ou danser sur la tombe de quelqu’un dans ses moments les plus sombres. Parce que vous ne faites pas ça aux gens. “

Jeudi dernier, Jones a été arrêté à Albuquerque, N.M., sous l’inculpation de CFA aggravée, l’utilisation négligente d’une arme à feu, la possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance pendant la conduite. Il a ensuite été libéré de prison, mais doit revenir en cour le 8 avril pour répondre des charges.

Ce n’est que le dernier d’une longue série d’incidents impliquant le combattant régulièrement considéré comme le plus grand combattant MMA de tous les temps.

Malgré ses sentiments personnels, Cormier a déclaré qu’il n’allait pas tirer à bas prix sur Jones alors qu’il était visiblement confronté à une situation grave.

«Êtes-vous un être humain, ou cette compétition prend-elle le dessus? Je n’ai trouvé aucune joie de revoir cet homme dans cette situation parce que c’est tout simplement mauvais », a déclaré Cormier. “Ce n’est pas seulement lui. Il a des filles. Il a une fiancée. Il a tellement de choses à la maison qui sont affectées par cela et affectées par ses actions et son comportement. “

“En fin de compte, êtes-vous un être humain ou est-ce que cette compétition dépasse tout? Je n’ai trouvé aucune joie à voir [Jon Jones] dans cette situation. “

Même s’ils sont rivaux, Daniel Cormier n’a pas célébré la nouvelle arrestation de Jon Jones. (via @dc_mma, @arielhelwani) pic.twitter.com/ZlwoWfFkfT

– ESPN MMA (@espnmma) 30 mars 2020

Jones a d’abord fait face à des accusations DUI en 2012 après avoir écrasé sa Bentley dans un poteau téléphonique, ce qui lui a finalement coûté une amende et une suspension de six mois de son permis de conduire. Puis en 2015, Jones a été impliqué dans un accident avec délit de fuite où il s’est écrasé dans deux véhicules différents – dont un avec une femme enceinte – avant de fuir les lieux. Jones a été arrêté et a par la suite plaidé coupable d’avoir quitté les lieux d’un accident, ce qui l’a mis en probation pendant les 18 prochains mois.

Suite à ce dernier incident, Jones sera mis en accusation le 8 avril. Il n’a pas encore fait de déclarations publiques concernant l’arrestation ou ses accusations en suspens.

Malheureusement, car cela semble être un modèle de comportement, Cormier ne s’attend pas à ce que Jones ait peur tout de suite juste à cause de sa dernière arrestation.

“Cela ne changera pas”, a déclaré Cormier. «Cela ne changera pas tant que quelque chose ou les gens autour de lui ne changeront pas. Je pense à ma rivalité avec Jones, et je ne suis pas un black power guy, mais autant que je ne l’aime pas en termes de personnellement – je le déteste de bien des façons et je pense que c’est en grande partie le talent gaspillé et potentiel d’être une étoile si massive. Mais je déteste voir un jeune athlète noir dans cette situation encore plus que mon dédain pour lui. Je n’aime pas voir ça, parce que c’est presque ce à quoi les gens s’attendent, et je ne veux pas que ce soit comme ça pour ces jeunes athlètes.

“Je le regarde et je suis juste comme, ce mec est foiré. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que l’enfant est juste foiré. C’est triste, triste – c’est comme regarder à nouveau Dwight Gooden, Daryl Strawberry et tous ces gars. “

Cormier a ajouté que même si les problèmes de Jones pouvaient être radiés des années plus tôt parce qu’il était encore dans la mi-vingtaine, la même excuse ne peut pas être faite maintenant qu’il a 32 ans.

De la façon dont Cormier le voit, Jones va continuer sur cette même voie jusqu’à ce que quelqu’un le fasse vraiment payer pour ses actions.

“Cet enfant a un problème”, a déclaré Cormier à propos de Jones. «Peu importe ce que je ressens, cela ne changera pas tant que quelqu’un n’aura pas pris une mesure drastique, et je ne pense pas qu’il va l’intégrer dans sa relation parce que – et je ne veux pas parler de la relation personnelle d’un homme – mais vous penserait à ce stade quelque chose avec qui se serait déjà produit avec tous les problèmes. L’UFC doit prendre une mesure.

“Cela ne fera que continuer à s’aggraver jusqu’à ce qu’il ne puisse plus s’en remettre.”