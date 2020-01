Daniel Cormier répond à Stipe Miocic en disant qu’il veut combattre quelqu’un de nouveau

Stipe Miocic et Daniel Cormier sont à égalité 1-1 lors des deux combats précédents. Depuis que Miocic a remporté le deuxième combat de la paire pour récupérer le titre des poids lourds de l’UFC, on s’attendait à ce qu’ils se rencontrent dans un combat de trilogie décisif.

La semaine dernière, cependant, le manager de Miocic, Jim Walter, a fourni une mise à jour qui impliquait que le champion voulait combattre quelqu’un de nouveau au lieu de Cormier une fois qu’il serait en bonne santé.

“Stipe est le compétiteur ultime et veut se battre, mais ne veut pas mettre sa santé en danger”, a déclaré Walter à ESPN. «Il a subi plusieurs coups d’œil et des dommages à la rétine lors de son précédent combat contre Daniel Cormier. Sa priorité est sa santé et sa vision, sa fille et sa famille. »

“Une fois que sa santé sera dégagée, nous espérons que Stipe sera de retour en compétition cette année dans un combat qui a du sens et contre un adversaire que Stipe n’a pas battu auparavant”, a déclaré Walter. «Il est plus que disposé à défendre sa ceinture. Si une opportunité se présente en dehors de l’UFC, Tyson Fury et Stipe ont parlé en face à face à Las Vegas lors du combat de Conor McGregor. »

Il n’a pas fallu longtemps pour que ces commentaires parviennent à Cormier, et il semble un peu frustré. S’exprimant à la fin de la carte UFC Raleigh de samedi, pour laquelle il était en devoir de commentaire, Cormier a envoyé un message à Miocic, l’encourageant à “faire la bonne chose”.

«Je veux dire Stipe et je vais me battre ensuite. C’est exactement ce qui est censé se produire. C’est ce qui va se produire », a déclaré Cormier. “Je sais qu’ils disent qu’ils veulent quelque chose de nouveau – eh bien, je voulais quelque chose de nouveau après l’avoir battu et je lui ai donné un match revanche.

“Il est donc juste de faire la bonne chose. Vous êtes honorable, n’est-ce pas Stipe? Vous êtes pompier, vous sauvez des vies. Tu fais toujours la bonne chose, non? Faites la bonne chose et donnez-moi ma revanche. “

Daniel Cormier avait initialement l’intention de prendre sa retraite en 2019, mais a retardé sa retraite pour donner une revanche à Miocic. Sa retraite est toujours en attente pendant qu’il attend le combat pour la trilogie.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.