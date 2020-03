Daniel Cormier s’attend à ce que l’UFC organise des «événements massifs chaque semaine» après la pandémie de coronavirus

L’ancien champion des deux divisions Daniel Cormier a déclaré que l’UFC reviendrait en force après l’amélioration de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que l’organisation annulerait les émissions à venir à la suite de la pandémie de coronavirus. Il a assuré que Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov le 18 avril aura toujours lieu, mais se produira probablement en dehors des États-Unis.À l’heure actuelle, tous les événements sportifs en direct sont affectés par les restrictions de Coronavirus, il n’est donc pas certain que le MMA revienne à la normale.

Le vétéran de l’UFC Daniel Cormier est confiant que nous verrons “des événements massifs chaque semaine” pour compenser le temps perdu.

“Il n’y a rien en ce moment. Nous sommes essentiellement dans un schéma d’attente », a déclaré Cormier (transcription via Sherdog) sur le podcast de Michael Bisping, Believe You Me. «L’UFC est en pause. Pas même l’UFC, le monde entier est en pause en ce moment. Tous les sports, tout ce qui divertit. Donc, c’est juste une attente et voit. “

“DC” devrait retourner dans l’Octogone pour affronter Stipe Miocic dans un combat de trilogie avant sa retraite. Ce serait sa dernière opportunité de récupérer la ceinture des poids lourds depuis que Miocic lui a enlevé son combat UFC 241 en 2019. Cormier ne sait pas à quelle date cela aura lieu, mais il est convaincu que l’UFC sera en mesure de récupérer et de revenir en forme. :

“Mais vous savez ce que vous pouvez attendre en tant qu’athlète, c’est de savoir que lorsque l’UFC reviendra, vous ferez partie de quelques cartes de combat massives. Parce que tous ces combats doivent avoir lieu, et tant que l’UFC est en pause, l’UFC ne fait pas d’argent », a-t-il poursuivi. “Donc, quand l’UFC revient, ils doivent gagner tout cet argent qui est censé être fait au cours de l’année, donc ils vont mettre des cartes de combat massives chaque semaine jusqu’à la fin de l’année et je ne peux pas attendez d’en faire partie.

«Superfight après superfight après superfight, carte super combat après carte super combat, super carte, super carte. Ça va être comme l’UFC à l’époque où il y en avait une tous les deux mois et que vous aviez des cartes massives à chaque fois. “

