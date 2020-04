Daniel Cormier se compare à The Rock et obtient une réponse

Le rocher Il n’a jamais été combattant, il n’a jamais travaillé dans aucune compagnie d’arts martiaux mixtes, mais l’année dernière, il avait une relation temporaire avec UFC quand a emmené le Championnat BMF à l’UFC 244 pour le donner à son ami Jorge Masvidal après ce battement Nate Diaz.

Maintenant, nous devons le mentionner à nouveau, mais aussi plus spécifiquement Daniel Cormier. Pour commencer, Ariel Helwani jeté l’affiche du spectacle qu’il a maintenant avec le combattant vétéran:

Après l’avoir vu, “DC” a commenté ce qui suit (via BJPenn.com):

«Ils m’ont montré trois designs différents (de son design). Le premier était un peu joufflu. Je leur ai demandé de le faire un peu moins puis de le mettre sans cheveux. Je leur ai dit de me ressembler mais aussi de The Rock. Et aussi que mon corps ressemblait à celui de La Roca. Ne me déteste pas. Les gens me détestent parce que je ressemble à The Rock. Ce n’est pas de ma faute s’il y a tant de similitudes entre The Rock et moi“