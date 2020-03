Daniel Cormier taquine La trilogie Stipe Miocic pourrait être finalisée le plus tôt possible

Daniel Cormier attendait avec impatience un mot sur une trilogie avec le champion des poids lourds Stipe Miocic, mais il semble qu’il pourrait avoir une date et un lieu plus tôt que tard.

Vendredi, alors qu’il célébrait son 41e anniversaire, Cormier a fait allusion aux négociations contractuelles en cours avec l’UFC pour finaliser un troisième combat avec Miocic après avoir divisé leurs deux réunions précédentes.

Cormier a révélé la nouvelle en parlant au champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, lors d’une session en direct sur Instagram, les deux combattants étant mis en quarantaine à l’intérieur tout en faisant face à la pandémie de coronavirus en cours.

“Ecoutez, je sais que nous sommes dans une période de folie en ce moment avec le monde et avec la façon dont les choses sont et c’est très dans l’air, mais je pense pour moi avec la façon dont les choses se passent et les discussions que nous avons eues en direction du combattre, dans tout cela, la façon dont les discussions en termes de combat se déroulaient, où je vais combattre ce gars pour mon dernier combat, ça va être aussi idéal pour moi que je ne pourrais jamais l’espérer », a déclaré Cormier . “Ça va être beau.”

Alors que Cormier a arrêté de donner la date ou le lieu du combat, il a laissé entendre qu’il devrait partager une carte avec Usman plus tard cette année.

“Je sais que les gens aiment obtenir des scoops, et je pense que si je devine, je pense que la façon dont les choses vous tombent et je passe peut-être plus de temps ensemble que la plupart des gens ne le pensent”, a déclaré Cormier.

“Évidemment, nous ne pouvons pas encore dire de date et d’heure, mais il vous ressemble et je partagerai et partagerai une fête et je pense que ce sera une bonne chose.”

Juste avant le Super Bowl en février, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il visait la prochaine défense du titre d’Usman contre le champion du “BMF” Jorge Masvidal lors de l’International Fight Week le 11 juillet à Las Vegas.

L’ajout d’une trilogie de combat pour le titre des poids lourds entre Cormier et Miocic en ferait certainement l’une des plus grandes cartes des années.

Pour l’instant, les pourparlers sont toujours en cours mais Cormier a hâte d’avoir la chance de régler le score avec Miocic après avoir subi une perte de TKO au quatrième tour lors de leur dernière rencontre. Au lendemain de la bagarre, Miocic a dû subir une intervention chirurgicale aux yeux, ce qui le maintient à l’écart depuis août dernier.

Cormier avait initialement ciblé son 40e anniversaire pour sa date de retraite, mais alors qu’il aura 41 ans cette semaine, l’ancien champion de l’UFC en deux divisions a clairement indiqué que sa trilogie contre Miocic sera le dernier combat de ce qui est assurément une carrière au Temple de la renommée.

“J’en ai un [fight left]», A déclaré Cormier. “Un gars m’a demandé aujourd’hui, il dit” tu vas continuer à te battre? “. J’ai dit non. J’ai dit que j’en avais un [more fight]. Parce que voici l’affaire, vous vous battez contre ces gars, ils ont 28, 27 ans, je pense [Israel] Adesanya est très jeune. Certains de ces gars sont très jeunes. Je n’ai pas à combattre un jeune homme.

«Miocic est sur le point d’avoir 38 ans. Je dois donc combattre un autre vieil homme, une fois de plus. C’est ça. Je ne lutte contre aucun mec de 27 ans. “