Daniel Cormier vise à combattre Stipe Miocic cet été, n’acceptera rien d’autre

Daniel Cormier espère mettre un terme à sa rivalité avec Stipe Miocic cet été, et n’acceptera aucune autre offre de match.

Cormier et Miocic sont à égalité 1-1 lors des deux combats précédents. Cormier a remporté le premier combat, en juillet 2018, par KO au premier tour, remportant le titre des poids lourds pour lui-même. Miocic a remporté le match revanche, en août 2019, par TKO de quatrième ronde pour récupérer la ceinture.

Cormier avait prévu de prendre sa retraite en mars 2019, mais a retardé sa retraite pour le match revanche avec Miocic. Il dit qu’un combat de trilogie brisant l’égalité avec le champion actuel est le seul combat pour lequel il continuera de retarder sa retraite.

Cormier s’est ouvert sur ce sujet lors du MMA Show d’Ariel Helwani lundi (via Aaron Bronsteter de TSN).

. @ dc_mma dit à @arielhelwani qu’il n’a pas envie de combattre n’importe qui sauf Miocic et que son dernier combat sera pour le titre HW ou qu’il ne se battra pas.

Cormier a déclaré qu’il n’aurait probablement pas dû se battre en août dernier pour des raisons de santé, mais qu’il ne voulait pas faire attendre Stipe.

“J’ai toujours admiré (Stipe) d’être honorable et la chose honorable à faire serait de se battre à nouveau et de mettre fin à cette trilogie”, a déclaré Cormier.

Cormier a également imploré Miocic d’accepter une revanche sur l’émission UFC Raleigh le week-end dernier.

«Je veux dire Stipe et je vais me battre ensuite. C’est exactement ce qui est censé se produire. C’est ce qui va se produire », a déclaré Cormier. “Je sais qu’ils disent qu’ils veulent quelque chose de nouveau – eh bien, je voulais quelque chose de nouveau après l’avoir battu et je lui ai donné un match revanche.

“Il est donc juste de faire la bonne chose. Vous êtes honorable, n’est-ce pas Stipe? Vous êtes pompier, vous sauvez des vies. Tu fais toujours la bonne chose, non? Faites la bonne chose et donnez-moi ma revanche. “

Malheureusement pour Cormier, le manager de Miocic, Jim Walter, a déclaré que le champion voulait affronter quelqu’un de nouveau par la suite.

“Une fois que sa santé sera dégagée, nous espérons que Stipe sera de retour en compétition cette année dans un combat qui a du sens et contre un adversaire que Stipe n’a pas battu auparavant”, a déclaré Walter. «Il est plus que disposé à défendre sa ceinture. Si une opportunité se présente en dehors de l’UFC, Tyson Fury et Stipe ont parlé en face à face à Las Vegas lors du combat de Conor McGregor. »

