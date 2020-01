Daniel Pineda de PFL obtient une suspension de six mois pour un rapport T / E élevé

Le finaliste de la saison 2 du PFL, Daniel Pineda, a reconnu sa faute pour un test de dépistage positif et a été suspendu pour six mois par la Nevada State Athletic Commission, conformément à un accord conclu avec la commission.

Pineda, 34 ans, a également été condamné à une amende de 12 500 $ plus les frais de justice pour un rapport testostérone-épitestostérone (T / E) élevé résultant de sa demi-finale de la promotion. Il restera suspendu jusqu’à ce qu’il paie intégralement son amende ou élabore un plan de paiement avec la commission. Il doit fournir et payer des tests de dépistage de drogue propres 30, 15 et trois jours avant son prochain combat au Nevada.

De plus, les victoires de Pineda sur Movlid Khaybulaev et Jeremy Kennedy lors des Playoffs de la saison 2 de PFL 2019 seront annulées.

La commission a résolu le cas de Pineda mercredi après qu’un retard lui ait coûté une place dans la finale du tournoi de fin d’année qui s’est tenue le 31 décembre, où les gagnants ont remporté un package d’un million de dollars. Le vétérinaire de l’UFC et de Bellator était un cheval noir pour renverser le vainqueur de la saison 1, Lance Palmer.

Pineda a nié tout acte répréhensible peu de temps après son test positif. Il a été initialement signalé par la commission en novembre dernier.