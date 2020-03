Daniel Weichel du Bellator 241 exploitera des trous à Emmanuel Sanchez pour se rendre à «Pitbull»

Bellator 241: “Pitbull vs. Carvalho” est prévu pour ce week-end (vendredi 13 mars 2020) à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, en streaming exclusivement sur DAZN. Patricio “Pitbull” Freire (30-4) met son titre de 145 livres face à Pedro Carvalho (11-3) alors que la saga du Grand Prix poids plume se poursuit.

Cette saga se déroulera également dans un match revanche de quatre ans. Daniel Weichel (40-11) et Emmanuel Sanchez (19-4) se sont rencontrés pour la dernière fois au Bellator 159 en juillet 2016 dans un combat où aucun homme n’a pu pleinement tirer parti de l’avantage. Sanchez serait obligé d’accepter une perte de décision partagée cette nuit-là, mais il a juré de se venger de Mohegan Sun.

Pour Weichel – deux fois champion n ° 1 du titre – le plan semble assez simple: faire ce qu’il a fait la dernière fois … juste un peu mieux. «Drake» a déjà atteint le sommet des palmarès et sait exactement ce qu’il faut après plus de 50 combats professionnels. Pour y arriver, cependant, il est toujours plus facile à dire qu’à faire.

MMAmania.com a récemment discuté avec Weichel de sa revanche avec Sanchez au Mohegan Sun et de son haut niveau d’anticipation pour ce tournoi.

“J’ai travaillé très dur et je ne peux pas attendre le 13 mars. Ouais, j’ai vraiment hâte à ce combat.”

En repensant à leur première rencontre au Kansas, Weichel pense-t-il que le combat a été aussi serré que son adversaire ou les juges ce jour-là?

“Je ne pense pas que c’était si proche. Bien sûr, ce fut un combat serré (parce que) cela a été une décision et nous avons tous deux été très actifs. Quoi qu’il en soit, je contrôlais (lui) la majeure partie du combat et j’avais les meilleures connexions, bien que lorsque j’analyse le combat comme je le fais toujours, je sais que j’aurais pu faire beaucoup plus. Même si je sais que je gagnais le combat, il y a quelques pourcentages (plus d’efforts) que j’aurais pu mettre. »

Weichel dit que l’effort supplémentaire qu’il déploiera mènera à une arrivée très décisive vendredi.

“C’est pour cela que je travaille – absolument. Toutes les expériences que j’ai vécues, je les emporterai avec moi, j’en tirerai des leçons et je les mettrai avec la bonne intuition dans ce combat. “

Sanchez cherche exactement la même chose et travaille tout aussi dur pour l’obtenir, alors j’ai demandé à Weichel s’il était surpris que “El Matador” veuille ce combat au lieu d’un support potentiellement plus facile.

“Vous savez, je sais qu’il se plaignait de la décision à quelques reprises après notre combat, donc ce n’était pas trop surprenant pour moi. Il parlait du rematch plusieurs fois, alors quand il est venu me chercher, je me suis dit: “Ouais, pas de surprise du tout.” “

À la fin de la journée, pour les deux hommes, il ne s’agit pas autant de régler le score, il s’agit de passer au tour suivant pour (potentiellement) obtenir un autre tir sur “Pitbull” pour le titre.

“Quand je l’ai regardé et que nous avons vu Pitbull et moi dans la même piscine, je me suis dit:” Hé! Ça y est …! C’est mon voyage – la troisième fois! »Je pense que Pitbull gagnera son combat. Ne rien enlever à Carvalho, mais je pense que Pitbull gagnera. (Je me vois) combattre Pitbull dans ce tournoi, dans ce tournoi historique, une troisième fois et obtenir (ting) la victoire. C’est le rêve devenu réalité. “

Au moins un des adversaires précédents de Pitbull peut dire que la troisième fois est le charme quand il s’agit de le battre, mais pour Weichel, ce n’est qu’un sous-produit de ce qu’il a appris des combats précédents.

“Je n’essaie pas de trop regarder ça parce que les autres combattants … chaque combattant a une vie différente, une expérience différente et tout. Quand je me considère comme un combattant et les combats que j’ai faits, surtout avec Pitbull, je sais que j’ai trouvé des trous dans son jeu pendant que je le combattais. C’était deux fois très proche que j’ai pu (presque) le finir, donc cela me donne confiance et motivation pour continuer. (J’attends avec impatience un troisième combat. “

Weichel veut clairement ce combat de trilogie avec Pitbull, mais il a dû attendre six mois juste pour affronter Sanchez une deuxième fois. Et pour lui, ce n’était pas une durée idéale.

«C’était comme à partir de novembre, oui, c’était (trop long). J’aime rester actif, vous savez, parce que je ne prends pas de temps pour m’entraîner, donc pour moi j’aime rester plus actif au combat. “

Bien que cela puisse être considéré par certains comme une plainte concernant la structure du Grand Prix Featherweight, Weichel ne l’aurait pas fait autrement.

«Ces tournois (sont) les meilleures choses jamais créées pour le MMA. J’aime cela. J’aime particulièrement ce tournoi – c’est incroyable. Vous savez quand vous vous battez ensuite, c’est donc parfait. Vous pouvez guérir si vous vous êtes blessé lors d’un combat, vous pouvez guérir et vous remettre en préparation pour le prochain. Vous savez quand, vous savez contre qui, c’est ce que j’aime le plus – définitivement. »

Puisque Weichel est sûr que lui et Freire sont destinés à se rencontrer une troisième fois, il doit utiliser tout ce qu’il a appris entre maintenant et affronter Sanchez il y a quatre ans pour en faire une réalité.

“Ouais, vous pouvez voir qu’il devient parfois un peu sauvage, marchant vers l’avant et laissant des ouvertures en entrant. Ce sera ma tâche – utiliser ses ouvertures pour le blesser.”

Même si la peur des voyages et de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) augmente, Weichel pense qu’il prend toutes les bonnes précautions avant de venir aux États-Unis.

«Bien sûr, vous devez y penser, mais je le fais comme toujours. En ce moment, ici, c’est l’hiver, et beaucoup de gens tombent malades ou ont un rhume, alors je reste loin des gens. {* gloussements *} Je reste à la maison, je fais mes courses et je reste avec la famille autant que possible. De toute façon, je n’entre pas en contact avec trop de gens, mais j’ai toujours un œil là-dessus. Je dois rester en bonne santé jusqu’au combat. »

Nous attendons avec impatience une revanche saine entre Weichel et Sanchez au Mohegan Sun Arena ce week-end.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Pitbull vs Carvalho” réside ici sur MMAmania.com toute la semaine.

La carte principale du Bellator 241 commencera à 22 heures. ET exclusivement sur DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.