Daniel Weichel se souvient de sa semaine de combat la plus folle de tous les temps au Bellator 241

Avec 51 combats professionnels à son actif, le concurrent poids plume de Bellator, Daniel Weichel, a vu plein de choses folles au cours de sa carrière de MMA. Mais rien ne le préparait pour les montagnes russes de sa dernière semaine de combat.

Le double challenger du titre poids plume Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA) était prêt à affronter l’Américain Emmanuel Sanchez en quarts de finale du grand prix poids plume au Bellator 241 au Mohegan Sun Casino à Uncasville, Connecticut, en mars. 12. Mais, à mesure que la semaine de combat évoluait, le monde est devenu un endroit très différent à mesure que l’énormité de l’épidémie de COVID-19 devenait apparente aux États-Unis.

Cela signifiait que l’événement était passé d’un spectacle d’arène complet à un événement à huis clos au cours de la semaine. Puis, le matin même du jour du combat, l’événement a été annulé.

Ce fut une semaine de combat sans précédent pour Bellator, et que Weichel n’avait jamais vu comme avant dans sa carrière chevronnée.

“C’était certainement la chose la plus folle que j’aie jamais connue au cours d’une semaine de combat”, a-t-il déclaré au MMA Junkie depuis son domicile de Francfort, en Allemagne. «Je regardais un peu les nouvelles à ce moment-là et je savais que c’était possible, mais je l’ai mis de côté. Je me concentrais à 100% sur le combat. C’était donc le jour du combat, mon poids était bon, tout allait bien, le camp d’entraînement était bon, le régime était bon, la perte de poids, tout. Ensuite, nous sommes allés pour l’entraînement que nous faisons le jour du combat, et il y avait des rumeurs selon lesquelles l’événement allait être annulé.

«Nous nous disions« OK, non. Nous n’écoutons pas ça. Nous irons, nous travaillerons et nous verrons à partir de là. “Et nous sommes allés à la salle d’entraînement, et il y avait un autre gars au téléphone et il a dit:” Pas question! L’événement est annulé. “Ensuite, c’était comme:” Oh! Cela semble être réel. “Ensuite, une charge de combattants est sortie du bureau et, oui, nous avons découvert que cela allait être annulé.”

Weichel avait fait le travail acharné, terminé son camp d’entraînement et avait même pris du poids pour le combat avant d’être finalement informé que l’événement était terminé. Naturellement, pour un combattant qui avait passé des mois à se préparer pour un événement ce soir-là, la nouvelle est venue comme un coup de corps.

“Mec, tu es au milieu de nulle part, et j’étais prêt à aller à la guerre”, se souvient-il. «Maintenant, nous rentrons tout juste en Allemagne sans combattre. C’était vraiment étrange. “

Weichel reste maintenant en sécurité et reste chez lui en Allemagne car, comme le reste d’entre nous, il s’adapte à la vie en quarantaine. Mais il a dit qu’il espérait reprendre là où il s’était arrêté à Uncasville et finalement rencontrer Sanchez lors de leur combat en quart de finale une fois que Bellator pourra recommencer à courir.

“J’ai encore ce combat en tête et j’ai hâte d’y aller, mais à ce moment-là, c’était une situation vraiment, vraiment étrange”, a déclaré Weichel.

Pour entendre l’interview complète avec Weichel, regardez la vidéo ci-dessous.

