Danis interdit de bloquer McGregor à l’UFC 246 pour une amende de bagarre à Khabib

Si Dillon Danis veut être dans le coin de son élève de jiu jitsu Conor McGregor à l’UFC 246, il devra enfin payer le joueur de flûte.

Selon Kevin Iole de Yahoo! Sports, Danis n’a toujours pas déboursé l’amende de 7500 $ qu’il a reçue de la Nevada State Athletic Commission pour son rôle dans la bagarre post-combat de l’UFC 229 entre les clans McGregor et Nurmagomedov.

Nous pensons toujours que c’est un peu fou que le gars doive payer quoi que ce soit … il a essentiellement été sauté de nulle part par Khabib et n’a rien fait d’autre que se défendre. Les informations selon lesquelles il a raillé le lutteur du Daghestan en faisant un saut d’aigle de la cage n’ont jamais été prouvées, alors pourquoi Danis s’est encore fait dinguer n’est pas vraiment clair. Le NSAC s’attendait-il à ce qu’il montre un niveau de pacifisme à Gandhi face à une attaque directe?

Quoi qu’il en soit, le Nevada veut leur argent.

“Selon [NSAC head] Bob Bennett, Dillon Danis doit à l’état du Nevada, PAS à la commission sportive, 7 500 $ de sa punition dans la bagarre McGregor / Khabib à l’UFC 229 », a tweeté Iole. “Il ne sera pas autorisé à travailler dans le coin du Notorious à l’UFC 246 jusqu’à ce qu’il paie l’amende.”

Danis a récemment raconté l’incident dans une interview avec l’équivalent du MMA de Nardwuar, The Schmo.

“Non, il ne s’est pas connecté”, a déclaré Danis lorsqu’on lui a demandé si Khabib avait réussi à le frapper (via MMA Junkie). «Tu sais ce qui est drôle? Quand il a sauté par-dessus la chose, et il avait les pieds et les bras levés, alors comme, il ne savait pas vraiment avec quoi il allait me frapper. Donc je me disais que je vais me faire botter ou frapper maintenant? Je me suis un peu bloqué puis je l’ai frappé avec la main droite. Et puis je me souviens qu’il est venu en avant et que je l’ai éradiqué, puis il a juste essayé de s’enfuir et j’ai essayé de lui saisir la tête. »

“C’était juste un chaos complet et puis tout le monde était frappé, et les flics allaient partout, et il ne m’a pas touché du tout. Je me souviens de l’avoir frappé avec une bonne quantité de coups de feu, puis je me souviens simplement qu’il avait essayé de s’éloigner et de fuir loin de moi, et j’essayais de lui couper la tête et de le couper. Mais c’était le chaos. Tout s’est passé si vite. »

Plus de sept mille pour quelques secondes d’action. Peut-être que Danis peut utiliser une partie des grosses sommes d’argent qu’il tire de sa supposée propriété partielle de Bellator pour payer? Ou peut-être que Conor McGregor prendra une page du livre de jeu de Khabib et paiera lui-même l’amende.

Nous imaginons que les choses finiront par être prises en charge. Pour tous les fanfaronnades de l’équipe McGregor sur les capacités de lutte de Conor, son adversaire Donald Cerrone a un jeu au sol extrêmement dangereux. Perdre Danis dans son coin semble loin d’être optimal.

Comme d’habitude, le drame semble continuer à tourbillonner autour de Danis. Au moins, les gens se soucient du combattant 2-0. Son prochain combat à Bellator se jouera contre Kegan Genrich 2-1 le 25 janvier, et heureusement cela se passe en Californie, pas au Nevada.