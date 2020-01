Danny Kingad déterminé et motivé pour commencer la nouvelle année avec une victoire

Danny Kingad a déchargé tout son arsenal de compétences dans l’espoir de vaincre le légendaire Demetrious «Mighty Mouse» Johnson. Malheureusement, il n’a pas réussi à remporter la victoire dans un épuisant concours de trois rounds.

La perte de décision unanime contre Johnson a mis fin à la séquence de six victoires de Kingad. Mais cela n’a pas ralenti son moral pour continuer sa marche vers la grandeur. Ce vendredi soir, Kingad rejoint ses frères de l’équipe Lakay à ONE: Fire & Fury, en direct du Mall of Asia Arena à Manille le 31 janvier.

L’attaquant chinois Xie Wei se tiendra face à lui.

“Tout le monde verra quelque chose de nouveau de moi”, a déclaré Kingad.

“Avec tout ce que j’ai appris sur moi en 2019, [2020] sera pour moi l’occasion de montrer combien j’ai grandi. Mon objectif personnel est de gagner chaque match afin de devenir bientôt digne d’un défi pour le titre mondial. »

Kingad a travaillé sans relâche pendant toute la durée de 2019 alors qu’il affrontait et battait les meilleurs prétendants Reece McLaren, Senzo Ikeda et Tatsumitsu Wada. Le seul autre défaut sur le record vierge de Kingad serait sa défaite contre Adriano Moraes en novembre 2017. Sinon, il a pu rester pratiquement invaincu.

Kingad dit qu’il a beaucoup appris en participant au championnat du monde de Grand Prix ONE Flyweight. Ces leçons et améliorations, promet-il, seront exposées lors de sa première apparition dans l’année.

“J’ai beaucoup appris”, a déclaré Kingad.

«J’étais contre des athlètes de haut niveau qui ont pu me faire prendre conscience de certaines de mes faiblesses, sur lesquelles je travaille continuellement pour améliorer. L’expérience (d’affronter Johnson) a été très excitante, et j’étais vraiment heureux parce que j’ai eu la chance de faire partie du (Championnat du monde de Grand Prix ONE Flyweight). »

En plus de courir après le titre, Kingad veut également une revanche avec «Mighty Mouse».

«Je suis très satisfait de ma performance et je suis vraiment heureux d’avoir affronté des athlètes aussi talentueux», a conclu Kingad.

“Tout le monde ne peut pas avoir la chance de rivaliser avec un DJ dans son son principal, mais j’ai pu aller de pair avec lui et le pousser pendant trois tours.”

Kingad sera rejoint sur ONE: Fire & Fury par ses coéquipiers de Team Lakay, le champion du monde ONE en paille Joshua Pacio qui défend son titre contre l’ancien détenteur du titre Alex Silva, l’ancien champion du monde ONE en poids léger Eduard Folayang qui rencontrera Pieter Buist, Lito Adiwang qui s’alignera avec la Thaïlandaise Pongsiri Mitsatit et Gina Iniong qui verrouille les cornes avec l’Inde Asha Roka.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.