Dans le cas où Romero ne donne pas le poids, Adesanya est prête à se battre avec un remplacement dans l’UFC 248

Soit avant Yoel Romero ou non, Israel Adesanya vous voulez savoir comment UFC 248.

Compte tenu de la sombre histoire de Romero lors des pesées pour les combats phares, le UFC Il prévoit entre autres d’utiliser un chasseur de remplacement – qui, contrairement à ce que l’on croyait, ne sera pas Jared Cannonier – Au cas où le Cubain de 42 ans aurait à nouveau des problèmes avec la balance.

Au cours des sept années que Romero a passées à l’UFC, il a reçu trois chances pour la ceinture – deux pour l’intérim et une pour l’indiscutable – mais il ne l’a contesté que lors d’un combat car dans les deux autres il n’a pas trouvé le poids de la division.

Malgré cela, Adesanya est prêt à se battre, soit avec les Cubains ou même avec Darren Till.

«S’il ne porte pas de poids, tout ce que je sais, c’est que je vais demander 80% de son fichu chèque. C’est la seule chose qui me fait chier, car si tel n’était pas le cas, je ne recevrais pas de rubis rouge à la ceinture parce que ce ne serait pas une défense en titre », a déclaré l’actuel monarque de 185 livres lors d’une conférence de presse en Nouvelle-Zélande à propos de la UFC Fight Night Auckland (via MMA Junkie). «Cela me mettrait vraiment en colère, donc cela donnerait une opportunité titulaire à quelqu’un qui le mérite. Vous pouvez demander un remplacement. S’il ne porte pas de poids, il peut dire: «Jared Cannonier, présentez-vous» ou «Darren Till – s’il le peut, présentez-vous».