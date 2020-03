Dans son premier aperçu de la célébrité américaine, le plus grand combat d’Israël Adesanya pourrait être un fardeau d’attente

Depuis son arrivée à l’UFC en février 2018, Israel Adesanya a attiré l’attention du monde des arts martiaux mixtes. Cela a tendance à se produire lorsque vous arrivez à la promotion principale à partir d’un décor décoré dans un autre sport de combat, et avec une personnalité impétueuse et un charisme naturel.

Quelles que soient les attentes d’Adesanya à l’époque, il les a clairement dépassées. À seulement son septième combat dans l’organisation, sa place en tête d’affiche contre Robert Whittaker a contribué à établir un record de fréquentation à l’UFC, attirant 57127 fans à Melbourne, en Australie. Cette même nuit – moins de deux ans après son mandat – il a remporté le championnat UFC des poids moyens. Il a été une star au box-office et dans la cage.

Ce fut une ascension fulgurante pour Adesanya, mais la partie difficile commence maintenant. Au lieu d’être la flèche, il est désormais l’œil du taureau. Le premier à viser contre lui est Yoel Romero, le cubain puissant, durable et sans âge qui a perdu dans deux fissures à la ceinture contre Whittaker, des résultats à la fois douloureusement proches et controversés.

Selon tous les droits, Adesanya devrait faire face au Brésilien Paulo Costa, invaincu, mais Costa a été retiré de l’équation par un biceps déchiré, nécessitant un plan de secours. C’est Adesanya qui a insisté sur Romero, intrigué par sa réputation d’épouvantail.

“Il y a une raison pour laquelle je l’ai appelé”, a-t-il déclaré après son entraînement ouvert sur l’UFC 248. «Il ne mérite pas ce combat, même pas de près. Mais c’est un homme dangereux. C’est un gars à cette époque dont tout le monde fuit. Je suis un gars qui, si je vois des gens fuir quelque chose, je me dis: «Pourquoi tu fuis? Qu’est-ce qu’il y a là-bas? “”

La traction magnétique vers le risque ne s’arrête guère là. Il a nargué de longue date le cheville ouvrière des poids lourds et légers Jon Jones et a publiquement envisagé de combattre le champion des poids lourds Stipe Miocic.

Sa volonté de combattre le meilleur adversaire disponible est louable, et franchement, ce que nous souhaitons de nos champions. Pourtant, ceux qui observent le sport depuis plus de quelques années doivent être un peu déconcertés par l’audace et l’ambition à fond de Adesanya.

D’une part, bien sûr, il devrait être plein d’audace; il a 18-0! De l’autre, nous avons vu tellement d’ascensions rapides similaires s’écrouler que nous nous demandons s’il va trop loin pour tenter le destin.

Il y a moins de cinq ans, nous avons vu une histoire très similaire se dérouler. Holly Holm est entrée en Australie en tant que challenger invaincu dans un événement qui a établi un record de présence et a brisé la championne (Ronda Rousey). Après avoir détruit le destroyer, elle semblait prête pour un long règne et marquée pour la renommée sportive mondiale. Au lieu de cela, elle a été étranglée par Miesha Tate lors de sa première tentative de défense de la ceinture. Depuis qu’elle a battu Rousey, Holm n’a remporté que trois de ses huit combats.

Pourtant, si quelqu’un semble fait pour ça, c’est Adesanya. Alors que son ascension dans le MMA a été rapide, il a connu des années financières maigres en kickboxing et s’est frayé un chemin vers l’UFC après six ans dans les tranchées du MMA. Il a même refusé l’offre initiale de contrat de l’UFC afin de s’assurer qu’il était parfaitement préparé à son arrivée. L’homme a payé sa cotisation.

Il s’agit d’un autre type d’autocuiseur. Il est le champion et le tableau principal. Il est le favori. Il a tellement à perdre. Même les plus grands champions de l’UFC comme Georges St-Pierre et Anderson Silva ont admis le fardeau écrasant du combat par le haut.

Jusqu’à présent, Adesanya ne semble pas être affecté, toujours lâche et léger alors qu’il se prépare pour la tête d’affiche de l’UFC 248 de samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas, mais si l’histoire de Romero nous dit quelque chose, il y aura de graves moments d’adversité sur son chemin. Romero a un avantage intégré sur Adesanya: sa lutte. Il ne fait aucun doute que s’il choisit de faire de la lutte un problème, il est capable de mettre Adesanya sur le dos plusieurs fois. Ce n’est pas quelque chose que les adversaires d’Adesanya ont pu faire. Malgré sa bonne foi en lutte – il a été olympien à deux reprises qui a remporté une médaille d’argent en style libre en 2000 – Romero met rarement l’accent sur les éliminations dans son arsenal offensif. Et avant ce combat, il a affirmé que son plan était un KO.

Un combat stand-up serait beaucoup plus au goût d’Adesanya, et ferait pencher la balance en sa faveur. Sa longueur, sa vitesse et ses angles sont complétés par sa créativité et son rendement. Au total, ces traits poseront des problèmes à Romero qu’il n’a pas encore vus dans un package de poids moyen et peuvent conduire à un autre effort de mise en évidence.

D’une certaine manière, le combat n’est qu’une petite partie de ce à quoi les fans s’inscrivent. Adesanya se transforme rapidement en un événement individuel. Il danse, il jappe, il se vante et se pavane. Il est autant showman que combattant. Et c’est ce qui lui confère des enjeux encore plus élevés que la plupart des champions. Tout ce qui le rend si attrayant pour être témoin est bien quand vous gagnez. Lorsque vous perdez, cela devient des munitions pour le jeu.

Adesanya ne semble pas avoir de soucis à ce sujet, et pour l’instant, il ne devrait pas. Il devrait rester concentré sur les choses qui l’ont amené ici, et cela pourrait encore l’éléver avec un succès continu. C’est une expérience, une star au bord de la renommée mondiale, et il a les yeux rivés sur le monde du combat ce week-end. Tout ce qu’il a à faire pour les garder, c’est être lui-même.