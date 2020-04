Dans une période d’incertitude, Henry Cejudo veut des assurances de l’UFC concernant la lutte contre l’avenir

Ultimate Fighting Championship (UFC) a pris la décision de reporter officiellement tous les événements dans un avenir prévisible en raison de COVID-19 après avoir mis une fourchette en UFC 249, qui devait tomber le 18 avril 2020 à l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, Calif.

Bien sûr, Dana White and Co. a eu un petit coup de pouce des hauts fonctionnaires de Disney pour finalement se mettre en ligne avec toutes les autres organisations sportives de la planète; WWE exclu.

Pendant que la promotion attend que la pandémie actuelle balaie le monde pour s’éteindre – ou du moins jusqu’à ce que «Fight Island» soit en marche – Henry Cejudo a besoin de connaître les détails exacts. Comme le dit «Triple C» à ESPN, lui-même et d’autres combattants dépensent beaucoup d’argent et font des sacrifices en essayant de rester prêts pour un combat sans savoir quand ils seront frappés par la nouvelle d’un autre événement reporté.

“Je pense que nous devons avoir une conversation avec Dana et tout le monde là-bas, parce que vous ne voulez pas vous entraîner et qu’ils vous donnent une certaine date, et ensuite vous n’atteignez pas le pic au bon moment”, a déclaré Cejudo. «Ma formation est très méthodique. Tout ce que je fais doit être précis pour être sûr à 100%. Vous ne pouvez pas me surprendre avant, deux semaines.

«J’ai besoin de savoir aujourd’hui. Je n’ai pas de temps à perdre si ça va arriver. L’UFC a reporté beaucoup de choses et les gens dépensent leur argent durement gagné dans des camps, des partenaires d’entraînement, des entraîneurs de force et de conditionnement. J’imagine que si nous nous battons ou non, l’UFC indemnisera beaucoup de gars qui étaient sous contrat et qui se sont battus », a déclaré l’ancien champion.

Cejudo devait affronter Jose Aldo à l’UFC 250 le 9 mai à Sao Paulo au Brésil, mais comme Aldo n’a pas pu obtenir de visa pour voyager, il a été remplacé par l’ancien roi de 135 livres, Dominick Cruz. Bien sûr, c’était un jour avant que la promotion n’annonce le report de sa prochaine liste de combats.

Bien que les affrontements proposés hier ne soient pas nécessairement ceux de demain, Cejudo sera le premier à dire qu’il n’est pas trop haut en signant sur la ligne pointillée pour combattre Cruz étant donné les malheurs de blessure du “Dominator”.

“J’y ai pensé, avec Dominick, il est imprévisible”, a déclaré Cejudo. “Il est trop fragile. J’ai peur de signer un contrat avec lui parce que j’ai peur qu’il ne se présente pas. Frankie Edgar, il a été l’une des premières personnes que j’ai appelées. C’est un combat qui m’a toujours donné cet appétit pour lui. Il est passé à 135, mais il est un ancien champion à 155 [pounds]. Cela m’intrigue vraiment. »

À la fin de la journée, “Triple C” comprend pourquoi l’UFC doit faire la queue et reporter les événements pour le moment, mais quand son numéro sera rappelé, il veut que la promotion soit à 100% sûre que le combat ne se fera pas. être annulé à la onzième heure.

«Je comprends ce que Dana essaie de faire pour le bien des combattants, mais c’est un peu comme:« Ici, vous voulez de la pizza? Nan. Vous voulez des bonbons? Nan. Nous sommes des professionnels. Nous devrions pouvoir savoir. C’est tout ce que je dis. ”

L’anxiété et l’irritabilité de Cejudo sont compréhensibles, mais l’UFC – ainsi que tous les autres habitants de la terre – est à la merci du coronavirus, qui a tué près de 120 000 personnes dans le monde. Et comme personne ne sait quand la côte sera dégagée pour reprendre une vie normale, White ne peut pas exactement commencer à fixer certaines dates, en particulier lorsque Disney et ESPN – ainsi que des représentants de l’État – interviennent maintenant.

Selon White, il espère que «Fight Island» sera opérationnel à la mi-mai.