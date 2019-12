Daron Cruickshank fier de représenter RIZIN

Daron Cruickshank sera le seul combattant américain représentant RIZIN au Bellator 237, un fait dont il est fier.

Participant à l'un des trois combats de promotion croisée, Cruickshank (22-12 MMA, 0-0 BMMA) affrontera Goiti Yamauchi samedi (dimanche localement) au Saitama Super Arena de Saitama, près de Tokyo. La carte principale est diffusée sur DAZN.

"Évidemment, je veux gagner, mais je veux gagner pour l'entreprise parce qu'ils me mettent là-bas", a déclaré Cruickshank à MMA Junkie. «Je suis le seul combattant non japonais qu'ils mettent en place pour les représenter. Cela me fait du bien parce qu’ils pensent que je vais les représenter de la meilleure façon à 155 livres. »

Athlète sous contrat avec RIZIN et ancien combattant de l'UFC, samedi sera la première fois que Cruickshank concourra sous la bannière Bellator. Ça a mis longtemps à venir. En 2011, Cruickshank a été réservé pour combattre au Bellator 47. Il est passé par un camp d'entraînement et a fait du poids lors des pesées, juste pour être informé que le combat a été annulé le jour du combat.

"Le jour du combat, j'ai reçu un appel une heure après que je devais être sur les lieux pour dire que mon combat avait été annulé et que mon adversaire avait falsifié certains de ses documents médicaux", a déclaré Cruickshank.

À un moment donné au cours de la carrière de Cruickshank, la perception du public était que l’UFC était la seule promotion qui méritait d’être disputée. Lorsqu'il a décidé de se séparer de la promotion, RIZIN était un territoire inexploré pour les combattants américains. Neuf RIZIN se battent plus tard, Cruickshank est satisfait de sa décision.

"J'ai été le premier combattant de l'UFC à aller à RIZIN", a déclaré Cruickshank. «Je n'ai pas laissé l'UFC sur une mauvaise note. J'étais sur une défaite de trois combats (dérapage), et ils étaient essentiellement comme: "Tu ne vas pas te battre pendant six à huit mois." Moi étant moi, j'aime me battre souvent. Je me disais: «Je dois me battre, les gars.» Ils disaient: «Nous pouvons vous libérer et vous pouvez aller ailleurs.» Je me disais: «OK, faisons ça.» Dès la sortie de la porte, J'ai eu un combat comme un mois après avec RIZIN.

«L'UFC n'est pas le seul endroit où se battre. Ils sont la marque de fabrique, mais d'autres sociétés arrivent et obtiennent des regards. La bonne chose pour le combattant, c'est qu'il a plus d'options. Avec plus d'options, de meilleures offres. Les organisations vont se battre pour les gens qui sont passionnants. »

Cruickshank a dit qu'il considère le Bellator 237 comme ce qui sera un cadeau de Noël tardif. La tâche à accomplir est difficile, mais Cruickshank a prédit un KO au premier tour.

"Ce sera bien de retourner dans la cage, et (Yamauchi) est assez difficile", a déclaré Cruickshank. "Ce sera une bonne performance de ma part de l'assommer."

