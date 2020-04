Darren Till appelle l’UFC et Reebok à augmenter le salaire des combattants

Image: Darren Till sur Instagram

Le concurrent de poids moyen de l’UFC, Darren Till, pense que les combattants du MMA sont sous-payés et suggère que l’UFC et Reebok devraient augmenter le salaire des combattants.

Jusqu’à récemment, il a fait une session de questions / réponses sur son YouTube et a parlé du sujet de la rémunération des combattants. Voici ce qu’il a dit (via MMAFighting.com).

“Des trucs entre moi et l’UFC, comme disons que des trucs entre moi et Dana (Blanc) sont entre moi et Dana. Vous savez, des trucs personnels. Mais c’est probablement une chose que je vais dire et dire: je crois que les combattants MMA devraient être payés un peu plus d’argent. Je ne parle pas de dire des millions et des milliards, un milliard, peu importe. Juste ce qu’ils valent, un beau morceau de tarte », a déclaré Till.

«Je crois que Reebok devrait payer plus et l’UFC devrait payer un peu plus, mais ce n’est pas une chose sur laquelle j’aime parler ouvertement. Je préfère avoir cette conversation avec Dana d’homme à homme, mais c’est là que je suis avec ça. “

Till n’est guère le premier combattant à parler ouvertement du manque de rémunération des combattants, mais il est l’un des plus éminents à le faire. Généralement, ce sont les combattants au bas de l’échelle qui en parlent, pas les stars comme Till. Mais il faudra peut-être un grand nom comme Till pour parler du manque de salaire dans le sport qui conduira à un changement pour le mieux.

En attendant, Till continue d’être en quarantaine comme le reste du monde en attendant le sort de la pandémie de coronavirus. En fin de compte, Till devrait rencontrer Robert Whittaker à la carte UFC de Dublin en août, mais cette carte comme tous les autres événements UFC en ce moment est en suspens.

Êtes-vous d’accord avec ce que Darren Till a dit sur la rémunération des combattants?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/6/2020.