Darren Till déchire Mike Perry pour avoir sonné sur son Instagram

Image: Darren Till sur Instagram

Darren Till et Mike Perry continuent de prouver pourquoi ils ont besoin de leur propre documentaire Netflix après leurs derniers allers-retours sur Instagram.

Perry et Till ont commencé comme rivaux, et à un moment donné ont été considérés comme des adversaires potentiels l’un pour l’autre. Depuis lors, cependant, ils ont développé quelque chose d’une amitié qui a souvent des résultats hilarants.

Tout comme l’humour des deux hommes, ils aiment se jeter des plaisanteries de temps en temps.

Voir l’un de leurs derniers échanges, qui s’est produit dans les réponses à l’un des messages Instagram de Till, ci-dessous.

@ darrentill2 est la chatte la plus drôle sur Internet pic.twitter.com/ihKXsiaEKY

– Craig Davidson (@ craigdavidson_1) 15 avril 2020

Pourquoi l’UFC n’a pas mis en place une sorte d’émission de télé-réalité mettant en vedette ces deux hommes est un mystère pour nous tous, mais de toute façon, ils offrent une grande valeur de divertissement en ces temps difficiles.

L’avenir de Perry en tant que perspective UFC a été remis en question par de nombreux au cours des douze derniers mois après avoir subi des défaites consécutives contre Vicente Luque et Geoff Neal.

Dans les deux combats, Perry a subi des blessures notables qui pourraient entraver sa progression dans la division des poids mi-moyens.

Jusqu’à ce que, d’autre part, semble tourner une sorte de coin. Il a dû faire face à ses propres pertes fin 2018 et début 2019, finies par Tyron Woodley et Jorge Masvidal. Enfin, en novembre 2019, il a pris la décision de passer au poids moyen – plongeant au plus profond avec une victoire énorme sur Kelvin Gastelum à New York.

Il a été étroitement lié à une lutte contre Robert Whittaker, les premiers rapports suggérant qu’il était ciblé pour l’événement principal de l’UFC Dublin aux côtés de “Bobby Knuckles”.

Que nous voyions ou non un homme participer à un événement Fight Island ou UFC Apex dans un avenir pas si lointain, nous sommes juste heureux qu’ils gardent tout le monde souriant sur Instagram.

Que pensez-vous de cet échange entre Darren Till et Mike Perry?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/04/2020.