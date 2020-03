Darren Till dit que lui et Israël Adesanya «parlent tous les jours»

Darren Till dit que lui et le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, “parlent tous les jours” – malgré le fait qu’ils pourraient finir par entrer en collision dans l’Octogone dans un avenir proche.

S’exprimant récemment sur le podcast Eurobash de MMAFighting.com, on a demandé à Till s’il avait entendu Adesanya l’appeler un “p ** sy” pour avoir plaisanté en disant qu’il avait peur de combattre Yoel Romero.

“Est-ce qu’il, oui?” Till a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu le commentaire du champion. “Avec qui parle-t-il comme ça?”

Till a ensuite ri un peu de tout l’échange, révélant que lui et Adesanya parlaient souvent souvent sur les réseaux sociaux.

“Tout va bien”, a-t-il dit. “Bien sûr … bien sûr, il me tient proche. Nous parlons tous les jours, moi et lui, nous envoyons des messages tous les jours. C’est parfait.

“Vous savez, Israël sait que je n’ai pas peur de Yoel. Il fait juste ça. Il sait ce qu’il fait, et moi aussi. Regardez comment j’ai commercialisé tout ça maintenant avec Yoel et tout. (Je suis) un génie f * ckin, tu vois ce que je veux dire. “

Bien que ce ne soit pas exactement un fait connu que Till et Adesanya semblent avoir un peu d’amitié, ce n’est pas non plus un secret. Till a déjà partagé des extraits de leurs conversations, et ils semblent très joyeux.

Voir un tel exemple ci-dessous:

Visaaaaaaaaaaaaaaaaaa issuesssssssss 🤣🤣🦍🦍🦍🦍🦍 pic.twitter.com/h8mukIlpZM

– Darren Till (@ darrentill2) 11 février 2020

Darren Till devrait revenir dans l’Octogone contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, dans l’événement principal de l’UFC Dublin cet été – à condition que l’épidémie de COVID-19 n’impose pas d’autres changements au calendrier de l’UFC.

Israël Adesanya, quant à lui, n’est pas encore prévu pour son prochain combat, après avoir battu Yoel Romero pour conserver son titre il y a un peu plus d’une semaine. Cela dit, le champion des poids moyens devrait affronter le rival brésilien invaincu Paulo Costa lors de son prochain combat.

Que pensez-vous de la bromance apparente entre Israël Adesanya et Darren Till?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.