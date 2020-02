Darren Till dit qu’il a accepté de se battre contre Jared Cannonier à l’UFC 248

Le concurrent des poids moyens de l’UFC, Darren Till, a déclaré qu’il avait accepté le combat contre Jared Cannonier pour la prochaine carte UFC 248 en mars.

Till était prêt à combattre Cannonier après le retrait de Robert Whittaker, mais le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Till s’était blessé à la cheville et devait être retiré de la carte. Cela a laissé Cannonier sans adversaire, et White a confirmé le week-end qu’il aurait toujours Cannonier faisant du poids pour la carte au cas où quelque chose arriverait aux têtes d’affiche, le champion des poids moyens UFC Israel Adesanya et Yoel Romero.

Cependant, selon Till, Cannonier pourrait finir par le combattre après tout. Le Britannique s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour révéler aux fans qu’il avait accepté le combat avec Till pour la carte du 7 mars à Las Vegas. Voici ce que “The Gorilla” a écrit sur son Twitter.

J’ai dit oui! Je suis prêt !

Ce combat complètera la carte du 7 mars!

Je respecte massivement Killa mais je vais lui crier! #Gorillas 🦍🦍🦍 https://t.co/y9B16d8nzg

Till a également ajouté une photo de Cannonier sur son Twitter.

Si Till dit la vérité, alors peut-être que l’UFC trouvera un moyen de s’intégrer dans son combat avec Cannonier sur la carte UFC 248. La promotion a révélé la principale carte à la carte pour l’UFC 248 lors de la diffusion de l’UFC 247 et en ce moment, la carte a 13 combats, donc elle est pleine. Mais peut-être que l’UFC peut supplanter l’un des combats et faire glisser Till contre Cannonier là-dedans, car c’est un si grand combat.

Si Till et Cannonier se battaient, ce serait un combat mettant en vedette deux des 10 meilleurs concurrents de poids moyen de l’UFC, le vainqueur se battant potentiellement pour le titre de poids moyen de l’UFC contre le vainqueur d’Adesanya contre Romero, car les délais correspondraient donc bien. Bien sûr, le concurrent blessé Paulo Costa aurait probablement quelque chose à dire à ce sujet.

Pensez-vous que Darren Till finira par combattre Jared Cannonier?