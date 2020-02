Darren Till espère être le remplaçant d’Israël Adesanya contre Yoel Romero

Darren Till est impatient de se battre le 7 mars, mais a rencontré quelques obstacles pour y arriver.

Till (18-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) avait l’intention de remplacer Robert Whittaker pour faire face à Jared Cannonier à l’UFC 248, mais les problèmes de visa l’ont gardé dans les limbes.

Il explique que son visa américain a pris plus de temps que prévu en raison d’un problème avec son formulaire de demande de système électronique d’autorisation de voyage, mais même s’il le reçoit à temps, Cannonier n’est plus une option après avoir souffert d’un muscle pectoral déchiré.

Dans cet esprit, Till a maintenant détourné son attention pour être un remplaçant pour le combat pour le titre des poids moyens UFC 248 entre le champion Israel Adesanya et Yoel Romero.

“Je veux juste me battre le 7 mars”, a déclaré Till sur “MMA Show d’Ariel Helwani”. “Je serais ravi d’être le remplaçant, de sortir et de perdre du poids et de voir ce qui se passe avec ce combat.”

Romero a une histoire de poids manquant, notamment à l’UFC 221 pour son combat pour le titre intérimaire de l’UFC 185 livres contre Luke Rockhold. Bien qu’il ait fini par gagner le combat par KO, il n’était pas éligible pour remporter le titre.

Et bien que Till ne s’attende pas exactement à un accident de la part de l’un des hommes de la tête d’affiche, il veut juste être là au cas où il en aurait besoin et assister au combat en direct.

“Je ne vois pas Yoel perdre du poids. Je ne peux pas le voir, mais vous savez combien de personnes étaient si convaincues que je manquerais de poids contre Woodley, et elles avaient Usman comme sauvegarde, vous savez ce que je veux dire », a déclaré Till. “… j’aimerais juste être là et voir ce combat en direct. Je ne peux même pas y aller. Je ne peux même pas être spectateur. C’est ce qui me fait tellement chier.

«Je ne coupe pas de poids. Je ne fais que garder mon poids », a ajouté Till. “Mon poids a été assez faible de toute façon. Je ne fais que maintenir mon poids aussi bas que… Je m’entraîne dur deux fois par jour. Je suis juste prêt à tout, quoi que ce soit et dès que Mick (Maynard) m’a dit que Jared était blessé, je me suis dit: “Ok, je serai le remplaçant.” “

Till n’a combattu qu’une seule fois à 185 livres, mais l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC pourrait se retrouver à un combat d’un tir au titre. Pour l’instant, il espère résoudre ses problèmes de visa, car il est déterminé à participer aux États-Unis pour son prochain combat.

