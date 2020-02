Darren Till essaie de régler les problèmes de visa afin d’être un remplaçant pour Adesanya vs Romero à l’UFC 248

Bien qu’un combat potentiel entre Darren Till et Jared Cannonier – qui était ciblé pour l’UFC 248 le 7 mars – ne se soit pas concrétisé, Till fait toujours de son mieux pour se rendre à Las Vegas, Nevada.

C’est parce qu’il espère servir de sauvegarde pour le combat pour le titre des poids moyens entre le champion de la division, Israel Adesanya et Yoel Romero. Malheureusement, les problèmes de visa font obstacle.

«Je veux juste me battre le 7 mars», a déclaré Till sur «MMA Show d’Ariel Helwani», tel que transcrit par MMA Junkie. “Je serais ravi d’être le remplaçant, de sortir et de perdre du poids et de voir ce qui se passe avec ce combat.”

Avoir une sauvegarde ne serait pas la pire idée, car Romero avait déjà perdu du poids. Cela dit, Till ne prévoit pas que “Soldier de Dieu” manque de poids pour un autre combat pour le titre.

“Je ne peux pas voir Yoel perdre du poids. Je ne le vois pas, mais vous savez combien de personnes étaient si convaincues que je manquerais du poids contre Woodley, et ils avaient Usman comme sauvegarde, vous savez ce que je veux dire”, “J’adorerais juste être là et voir ce combat en direct. Je ne peux même pas y aller. Je ne peux même pas être spectateur. C’est ce qui me fait tellement chier.”

Till a eu des problèmes de réduction de poids lui-même dans le passé, mais dit qu’il a gardé son poids au cas où.

«Je ne coupe pas de poids. Je ne fais que garder mon poids », a ajouté Till. “Mon poids a été assez faible de toute façon. Je ne fais que maintenir mon poids aussi bas que… Je m’entraîne dur deux fois par jour. Je suis juste prêt à tout, quoi que ce soit et dès que Mick (Maynard) m’a dit que Jared était blessé, je me suis dit: “Ok, je serai le remplaçant.” “

En effet, Cannonier a subi une blessure aux muscles pectoraux la semaine dernière, mettant fin à tous les espoirs d’une lutte contre “Gorilla”. En attendant, il avait des problèmes de visa similaires pour l’UFC 244, bien qu’il l’ait finalement localisé la semaine de son combat contre Kelvin Gastelum.

Selon Till, le président Trump a joué un rôle important en l’aidant à résoudre ses problèmes à ce moment-là, c’est pourquoi il a récemment tenté de contacter le POTUS pour l’aider à nouveau.