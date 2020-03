Darren Till explique pourquoi il est le match parfait pour Israël Adesanya

Darren Till a récemment expliqué pourquoi il serait le défi parfait pour le champion des poids moyens, Israel Adesanya.

Le combattant britannique UFC a rejoint les rangs des poids moyens en 2019 après deux défaites dévastatrices dans la division des poids moyens. Dans ses débuts de 185 livres, “The Gorilla” a remporté une victoire par décision partagée après une bataille acharnée contre Kelvin Gastelum.

Le champion des poids moyens, Adesanya a également remporté une vaillante victoire contre Gastelum en 2019, avant de battre Robert Whittaker pour le titre à l’UFC 243. Plus récemment, à l’UFC 248, “Stylebender” a combattu Yoel Romero pour sa première défense de titre. Il a remporté la victoire, mais le manque d’action a laissé les fans en vouloir plus. Selon Darren Till, le combat était un «snooze» absolu:

“Adesanya est un p * ssy”, a plaisanté le Britannique à Mike Bisping sur le podcast Believe You, Me. “Tu sais quel mec, ouais je vais juste sortir et le dire, c’était un combat de merde. Mais j’y suis moi-même, impasse. Je ne pense pas que Yoel et “Stylebender” étaient le bon match, à quoi ressemblait ce combat.

«On pourrait dire que Stylebender avait l’air effrayé et on pourrait dire que Yoel faisait des choses stupides – ce qu’il était. Tu sais quel pote, c’était juste un snoozer. Ça n’a rien fait pour les fans, ça n’a rien fait pour moi. Mais ensuite, Stylebender a été en guerre et Yoel aussi. Vous ne pouvez donc pas vraiment les haïr pour un combat, mais ce fut un putain de combat. “

Co-animateur, Luis J Gomez a demandé à Till ce qu’il avait appris de la performance d’Adesanya et ce qui faisait de lui un bon match pour le champion des poids moyens:

“Tant que ce n’est pas Yoel”, a-t-il répondu en riant.

«Je me sens comme au poids welter, j’étais tellement épuisé. Il est arrivé à un point où il drainait tout mon corps, mon cerveau et tout. Je me sens maintenant, avec ce petit état d’esprit amélioré (j’en avais déjà un fort) et plus sain à poids moyen, je pense que je serai juste trop pour Stylebender. Je pense que j’ai trop de pouvoir, et je pense que je serai trop debout techniquement pour lui. Je le pense vraiment, il ne m’abat pas. Et tu sais, j’ai cette mentalité quand tu me descends, je me relève. “

Michael Bisping a déclaré que le style de boxe thaï britannique de Till est plus qu’un match pour le kickboxing de Stylebender. Pensez-vous que Darren Till est le match parfait pour Israël Adesanya? Faites le nous savoir dans les commentaires.