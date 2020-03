Darren Till fait une déclaration concernant son amitié avec le chef présumé du cartel de Kinahan

Darren Till a parlé de son amitié avec le chef présumé du cartel de Kinahan, Daniel Kinahan.

Mercredi, le concurrent de poids moyen a fait la une des journaux lorsqu’une photo de Till posant avec un boxeur et Kinahan a été publiée. Selon certaines informations, Kinahan vit à Dubaï car il craint d’être assassiné s’il retourne en Irlande.

En 2016, lors d’un événement de boxe à Dublin, deux hommes armés masqués ont tiré et tué David Byrne et blessé Sean McGovern. Les deux auraient été associés à Kinahan, qui se trouvait justement à l’événement. Le patron présumé de la mafia a également traité avec MTK Global, la société de gestion qui gère Till.

Le cartel de Kinahan est censé être le plus grand fournisseur irlandais de drogues illicites. Maintenant, après tous les contrecoups, l’Anglais a profité des médias sociaux pour publier une longue déclaration à ce sujet.

pic.twitter.com/lL5rLrZz6p

– Darren Till (@ darrentill2) 25 mars 2020

«Oui, je suis ami avec Daniel Kinahan… et quoi? Je n’ai jamais caché son amitié et pourquoi devrais-je le faire quand l’homme m’a donné des conseils plus précieux en tant qu’ami que quiconque que j’ai jamais rencontré à titre professionnel », a écrit Till. «Je suis ami avec Dan depuis des années et des années avant de rejoindre MTK Global, alors pourquoi serait-il automatiquement présumé que les deux sont liés. Il y a des milliers de personnes qui meurent partout dans le monde en ce moment, des gens qui perdent leur emploi et qui luttent pour garder un toit au-dessus de leur tête et mettre de la nourriture sur la table et ce sont des NOUVELLES?

«Ces journalistes qui me harcèlent en ce moment pour une déclaration et écrivent des mensonges et détestent dans le but de faire en sorte que ces nouvelles doivent se regarder longuement et se demander ce qu’ils contribuent vraiment au monde. Je ne ferai plus de commentaires sur cette merde, je vais plutôt me concentrer sur des choses plus importantes! C’est-à-dire garder mes proches en sécurité! #TheSunLie #Slander #Rats », a-t-il conclu.

Que pensez-vous de la déclaration de Darren Till sur l’amitié avec le chef présumé du cartel Kinahan? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.