Darren Till fait une prédiction pour Adesanya contre Romero

En tant que l’un des meilleurs prétendants à la division des poids moyens de l’UFC, Darren Till suivra de près le combat pour le titre des poids moyens entre Israël Adesanya et Yoel Romero ce week-end.

S’adressant au journaliste du MMA Jim Edwards, Till a partagé sa prédiction pour ce combat pour le titre des poids moyens. Il soupçonne le champion Adesanya de conserver son titre, mais semble méfier d’offenser Romero, qu’il considère comme un «monstre».

A parlé à @ darrentill2 hier soir à propos du # UFC248

«Adesanya est en marche et je pense qu’il peut juste le prendre. Je ne pense pas qu’il l’arrêtera. Je pense que ce sera un dur combat 5 tours. Yoel est très capable de bouleverser. Je ne veux pas faire chier Yoel. Il allait me tuer. C’est un monstre. pic.twitter.com/opJvlMnXGD

– Jim Edwards (@MMA_Jim) 5 mars 2020

Ce n’est pas la première fois que Till plaisante d’avoir peur de Romero. En fait, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait peur d’aucun poids moyen sur la liste – à l’exception du mastodonte cubain. Il est facile de comprendre pourquoi il se sent de cette façon.

Darren Till a fait ses débuts dans la division des poids moyens de l’UFC en novembre dernier, lorsqu’il a vaincu l’ancien challenger par intérim Kelvin Gastelum dans le co-événement principal de l’UFC 244. En battant Gastelum, un pilier du top 5 des poids moyens, Till a gagné sa propre place dans le haut de gamme du classement de la division.

Après sa victoire sur Gastelum, Till a été brièvement mentionné comme un adversaire potentiel de l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, mais le combat n’a jamais abouti. Il a ensuite été lié à une bagarre avec Jared Cannonier, mais ce combat a malheureusement échoué également.

Avant ses débuts dans la division des poids moyens, Till a participé à la division des poids mi-moyens de l’UFC, où il a vaincu Donald «Cowboy» Cerrone et Stephen «Wonderboy» Thompson pour remporter un titre. Après avoir omis de glisser le titre de l’ancien champion Tyron Woodley et perdu son prochain combat contre Jorge Masvidal, il a abandonné la division des poids mi-moyens à la recherche de pâturages plus verts à poids moyen.

Que pensez-vous de sa prédiction pour l’événement principal de l’UFC 248?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.