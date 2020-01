Darren Till: Je ne combattrai pas à l’UFC Londres

L’ancien prétendant au titre de poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Darren Till, est devenu le gars le plus populaire à 185 livres, attirant des légendes de Robert Whittaker et Jared Cannonier quand il ne s’affaire pas à envoyer des messages à Israel Adesanya.

Malheureusement, il ne combattra aucun d’entre eux, du moins pas à l’UFC de Londres.

«Je viens d’avoir une session difficile avec [my teammate] et juste le regarder mettre son travail pour l’UFC Londres, le 21 mars », a déclaré Till sur Instagram. “Donc nous travaillons tous dur même si je ne me battrai pas. Je suis toujours là avec les gars qui donnent 100% de ce qu’ils me donnent aussi dans mes camps. Le 21, je serai là pour soutenir. “

Ne vous inquiétez pas, il obtient toujours un “top guy”.

Après que Whittaker se soit retiré de son combat contre les Cannoniers à l’UFC 248 (tous les détails ici), il a été question de placer Till contre «The Killa Gorilla» en mars; cependant, le président de promotion, Dana White, a suggéré qu’une blessure préexistante allait empêcher ce combat de se produire.

Qui peut ou non être le promoteur parle pour “il veut plus d’argent”.