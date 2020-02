Darren Till minimise la cheville «niggly» et fait campagne pour le combat de Jared Cannonier à l’UFC 248

Maintenant que Darren Till s’est imposé comme un concurrent légitime à 185 livres, grâce à sa victoire par décision partagée sur Kelvin Gastelum lors de l’événement de paiement à la carte (PPV) de l’UFC 244 en novembre dernier à New York, “The Gorilla” veut sauter de nouveau dans la mêlée et se frayer un chemin jusqu’à un coup de titre de poids moyen.

Le moyen à cette fin serait une performance dominante contre le prétendant au titre numéro 4, Jared Cannonier, qui, comme Till, espère que sa prochaine grande victoire sera la clé pour débloquer une fissure à la couronne de la division. En ce moment, les deux combattants ont leur objectif fixé sur l’UFC 248, qui aura lieu le mois prochain à Las Vegas.

“Je pense que maintenant peut-être 50/50”, a déclaré Till à Fight Disciples à propos de la compétition à l’UFC 248 (transcrite par MMA Junkie). «Je sais ouvertement que l’UFC a parlé à mon manager et a essayé de régler quelque chose – une bonne affaire pour lancer le combat. Tout ce que je peux vous dire – et je suis très honnête – c’est que j’espère que le combat se déclenchera. Je veux me battre le mieux. Je veux combattre les mecs les plus effrayants. Cannonier est certainement l’un d’entre eux, alors j’espère que nous pourrons trier quelque chose (out). Je veux obtenir ce titre cette année. Je veux commencer à cimenter mon nom. “

Till devait faire son retour d’octogone ce printemps; cependant, le président de la promotion, Dana White, a déclaré aux médias de sports de combat que “Le Gorille” s’était blessé à la cheville et ne pourrait pas être prêt pour le 7 mars, une affirmation que Till n’a pas tardé à nier.

“Tu me connais – toujours tordu”, a déclaré Till à propos de sa blessure très ballyhooed. «Ma cheville est juste un peu moche. C’est juste une petite blessure flottante que j’ai toujours eu. Jusqu’à ce point, je l’ai dit: je suis prêt à me battre. Si l’appel arrive, je n’ai pas à perdre trop de poids. Je serai prêt à 90%. “

Votre déménagement, UFC.