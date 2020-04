Darren Till parle de «Fight Island», prédit que l’UFC ne reprendra pas avant des mois

Si une offre «Fight Island» lui parvient, Darren Till dit qu’il acceptera.

Comme le reste de ses homologues de l’UFC, Till (18-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) est actuellement dans les limbes quand il s’agit de son prochain combat. Réservé pour combattre Robert Whittaker à l’UFC Dublin le 15 août, Till devra attendre que la pandémie de COVID-19 se déroule avant de savoir s’il concourra ou non à cette date.

“Je sais qu’il y a des opinions mitigées à ce sujet”, a déclaré Till dans une récente interview avec le podcast “Fight Disciples”. “Je ne sais pas si c’est bon ou mauvais. Je ne sais pas si je dois avoir une opinion là-dessus. Si vous n’êtes pas autorisé à socialiser, est-ce bon d’organiser un événement? Est-il bon d’essayer de le faire pour les combattants et pour les spectateurs? (Explétif), peu importe. Ma petite chose à dire maintenant mon pote est, “Les opinions sont comme (explicatives), tout le monde en a une.” “

Si l’UFC appelle dans les prochaines semaines et veut que Till se batte plus tôt, il a dit qu’il serait prêt. Cependant, Till est sceptique, il y aura des combats dans un proche avenir. Il a prédit trois mois de plus d’interruption de l’UFC avant la reprise de l’action.

“Est-ce que je pense que je vais me battre?” Jusqu’à ce que dit. “Je veux dire, oui s’ils l’appellent et disent:” Faisons-le. Nous avons ouvert l’île. Nous l’avons accepté maintenant. Tu vas être le quatrième événement contre Whittaker. Ouais, je vais me battre. Je ne vois aucun combat se produire au cours des trois prochains mois. Je ne pense pas que nous ayons encore réussi un verrouillage correct. … Encore quelques semaines et ce sera l’une d’entre elles (commandes) où vous ne serez pas autorisé à quitter la maison à moins que ce ne soit essentiel. »

Alors que Till a dit qu’il allait se battre, il n’est pas sûr de trouver de nombreux adversaires volontaires. Compte tenu des circonstances, Till a déclaré qu’il n’était pas disposé à critiquer qui que ce soit pour avoir refusé.

“Je ne veux pas jeter la haine sur qui que ce soit”, a déclaré Till. “Tu sais ce que je veux dire? Chacun a ses raisons. Peut-être que lorsque Leon (Edwards) a dit «Non» à monter dans l’avion pour aller combattre (Tyron) Woodley, il avait peut-être plus raison de dire non. … Aux yeux de tous, même à mes yeux, il avait ce droit. Mais je n’aurais pas dit «non», j’aurais dit «oui». Alors, est-ce égoïste de ma part, ou quoi? »

Si les combats ont lieu sans foule, Till a indiqué qu’il ne serait pas distrait. Les circonstances ne sont pas inhabituelles pour lui, étant donné qu’il a eu des combats avec un petit public – en dehors de la cage.

“Mon” ennemi “(Jorge) Masvidal a mis sur Twitter”, a déclaré Till. “Il a dit:” Se battre devant aucune foule, c’est nouveau à faire. “Il l’a fait dans les arrière-cours. De toute évidence, je n’ai jamais été filmé en train de me battre dans des arrière-cours. J’ai assez combattu dans la rue, mon pote. S’ils m’ont sonné et ont dit: «Écoutez, vous allez être payé normalement pour un combat contre Whittaker. Vous avez un mois pour vous préparer. “Je resterais sage, oui. Je courrais tous les jours pour garder mon poids et aller me battre.

“C’est ce que c’est. J’irais là-bas avec la mentalité que je ne suis pas le plus en forme que je vais être, peu importe. Je vais juste là-dedans pour le gifler. Je pense que c’est la mentalité que j’aurais. Alors je le ferais, oui. Mais est-ce que tout le monde le fera? “

