Darren Till pense que l’UFC ne reprendra pas son calendrier «au cours des trois prochains mois»

Darren Till est prêt à concourir sur Fight Island si ses services sont nécessaires, bien que cela puisse prendre un certain temps selon l’un des meilleurs prétendants aux poids moyens de l’UFC.

Avec l’incertitude entourant le calendrier 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours, Till est actuellement programmé pour diriger le retour de l’UFC à Dublin en août contre l’ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker.

La semaine dernière, Dana White a annoncé que la liste des événements de la promotion avait été reportée indéfiniment. Jusqu’à ce moment, la grande question est en ce moment car faire partie de la liste de l’UFC n’est pas la même chose que la plupart des autres sports majeurs.

Bien que la promotion ait payé certains des combattants prévus pour participer à des événements précédemment annulés, Till admet qu’il est difficile d’être un artiste martial mixte professionnel.

“Je pense que le seul problème, maintenant, c’est le salaire des gens”, a déclaré Till au podcast Fight Disciples. “Les combattants ont besoin d’un salaire, n’est-ce pas? Mes sponsors sont également coupés depuis quelques mois. Des moments difficiles pour beaucoup de gens. »

White a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir tenté d’aller de l’avant avec les événements lors de l’épidémie de COVID-19, en particulier lorsque tous les autres événements sportifs ont reporté leur calendrier des semaines auparavant. Il y a eu beaucoup d’opinions autour de la décision de l’UFC d’essayer de ramener les choses à la normale, à commencer par l’événement UFC 249 maintenant reporté qui devait avoir lieu ce samedi.

Till est un peu plus du côté de l’indifférence.

“Si Dana a été invité à le fermer, alors c’est ce que c’est”, a déclaré Till.

«Je sais que beaucoup de gens ont des opinions partagées à ce sujet, et je ne sais pas si c’est bon ou mauvais. Je ne sais pas si je dois avoir une opinion là-dessus parce que si vous n’êtes pas autorisé à socialiser avec votre peuple, est-il bon d’organiser un événement? Est-il bon qu’il ait essayé de le faire pour les combattants et pour que les téléspectateurs se divertissent? Fuc * in, peu importe.

“Ma petite chose à dire maintenant,” les opinions sont comme des trous *, tout le monde en a un. “

L’UFC Dublin devant avoir lieu dans un peu plus de quatre mois, on ne sait pas à quoi ressemblera le monde du sport à cette époque. White a déclaré qu’une fois l’UFC 249 et les événements futurs reportés, il essaierait de faire en sorte que Fight Island soit opérationnel le plus tôt possible pour démarrer les événements.

Si la promotion demandait à Till de se battre plus tôt que prévu, «The Gorilla» signerait la ligne pointillée. Le joueur de 27 ans a du mal à croire, cependant, que l’UFC va bientôt reprendre les événements.

“Je veux dire, oui s’ils appellent et disent:” Faisons-le. Nous avons ouvert l’île, nous sommes d’accord maintenant, vous allez être le quatrième événement contre Whittaker, “oui, je vais me battre”, a expliqué Till. «Je ne vois aucun combat se produire au cours des trois prochains mois.

“Je ne pense pas que nous ayons encore réussi un verrouillage, car je vis en ville et les gens sont juste en déplacement.”

Il n’y a que peu de choses qu’un combattant peut faire en ce moment pour se préparer à un combat pendant cette période chaotique du monde. Un camp d’entraînement complet serait impossible en raison de l’éloignement social et des interdictions de rassemblement.

Si et quand les événements de Fight Island débuteront, ils seront à huis clos. Sans audience et préparations loin d’être parfaites, Till est d’avis que tout le monde serait au moins sur un pied d’égalité.

“Mon ennemi Masvidal l’a mis sur Twitter: il a dit” se battre devant aucune foule, c’est nouveau à faire “. Il l’a fait dans les arrière-cours », a déclaré Till. “Évidemment, je n’ai jamais été filmé en train de me battre dans des arrière-cours, mais j’ai assez combattu dans la rue.

“S’ils m’appelaient et me disaient:” Écoute, tu vas être payé comme d’habitude pour un combat contre Whittaker, tu as un mois pour être prêt “, je resterais sage, oui. Je courrais tous les jours pour garder mon poids et aller me battre.

“J’irais avec la mentalité que je ne suis pas le plus en forme que je vais être, peu importe. Je vais juste là-dedans pour le gifler. Je pense que c’est la mentalité que j’aurais. Alors je le ferais, oui. Mais est-ce que tout le monde le ferait? “