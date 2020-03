Darren Till peut «embrasser mon cul» sur un pari de surnom

Jared Cannonier et Darren Till ont plus d’une chose en commun.

Les deux prétendants de 185 livres visent tous deux une chance de remporter le titre de poids moyen de l’UFC et pourraient potentiellement être aussi peu qu’une victoire loin de gagner la chance de se battre pour l’or. Ils partagent également des surnoms de combattants basés sur des primates.

Le canon “The Killa Gorilla” (13-4 MMA, 6-4 UFC) et “The Gorilla” Till (18-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) étaient liés à un combat potentiel n ° 1 à l’UFC. 248, mais les problèmes de visa pour Till et une blessure à Cannonier signifièrent que leur affrontement théorique n’avait jamais abouti.

Cela ne veut pas dire que Cannonier n’a pas envie de rencontrer Till à l’intérieur de l’octogone plus loin sur la ligne, cependant. Ne suggérez simplement pas qu’il met son surnom en jeu dans une sorte de défi «Highlander-esque», il ne peut y avoir qu’un seul », comme Till l’avait déjà laissé entendre sur les réseaux sociaux.

“Je pense que j’étais” The Killa Gorilla “avant qu’il ne soit” The Gorilla “, donc il peut m’embrasser pour changer de nom et des trucs comme ça”, a déclaré Cannonier à Submission Radio.

«Comme je l’ai dit, s’il a besoin de ça pour se motiver, il peut l’avoir. Il peut le faire lui-même, jouer le scénario comme il le doit. Mais à la fin de la journée, un combat est un combat, les noms ne sont que des mots. Donc, nous nous battons pour quelque chose de plus grand que le nom, je pense. Nous essayons d’obtenir ce titre, nous essayons de cimenter le nom que je choisis pour que vous m’appeliez. Ciment cela dans l’héritage ou l’histoire.

“Darren, il doit être sur les réseaux sociaux et publier” Jared? “Je suppose que je ne sais pas ce que cela signifie,” Jared question mark “. Quoi? Quelle est la question? Comme, je veux me battre? J’ai déjà dit oui. Alors maintenant tu vas devoir attendre. “

Cannonier est plus qu’heureux de se battre contre Till, mais il a clairement indiqué qu’il n’avait pas de temps pour les manigances des Anglais sur les réseaux sociaux.

“Darren aime troller les gens”, a-t-il déclaré. «C’est ce que les enfants font de nos jours sur les réseaux sociaux: ils traînent tout le monde, ils font juste quelque chose de complètement ignorant et stupide, disant tout ce qui leur vient à l’esprit, ce qui est généralement quelque chose de stupide ou d’ignorant pour éveiller les gens, une réaction de personnes. Mais je suis un homme adulte, et je vais m’asseoir ici et rire du stupide (explétif) et reconnaître le vrai (explétif). Donc, vous ne me verrez pas reconnaître ce stupide (explétif). “

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.