Darren Till prévoit de traverser la division des poids moyens, dit que le combat avec Cannonier est toujours possible

Darren Till est confiant qu’il traversera toute la division des poids moyens.

Till était une étoile montante au poids welter, mais a subi des pertes consécutives face à Tyron Woodley et Jorge Masvidal. Le natif de Liverpool est ensuite passé au poids moyen et a remporté une victoire par décision partagée sur Kelvin Gastelum pour devenir un combattant de premier rang dans la division.

Avec l’élan derrière lui, Till dit qu’il va traverser la division à l’exception de Yoel Romero dans les mois à venir.

“Vraiment bourdonnant pour voir ce qui est en magasin pour les prochains mois. Je peux vous dire ce qui est en magasin. Je vais parcourir cette division », a déclaré Darren Till sur le podcast Fight Disciples. «Je le sens maintenant dans ma vue. Je vais parcourir tout le monde sauf Yoel [Romero]et c’est tout, c’est ainsi que nous procédons. “

Pour ce faire, Darren Till devra bientôt rentrer dans l’Octogone. Il devait revenir à l’UFC 248 contre Jared Cannonier mais il a été retiré de cela pour des raisons contradictoires.

Pourtant, même avec le combat dans un mois, l’Anglais dit qu’il y a environ 50% de chances que le combat ait lieu.

«Je pense que maintenant peut-être 50/50. Je sais que l’UFC m’a parlé à la direction et a essayé de régler quelque chose. Vous savez comme une bonne affaire pour obtenir le combat », a déclaré Till. “Donc tout ce que je peux vous dire en ce moment, Nick, c’est honnêtement, je suis très honnête, c’est que j’espère que le combat se terminera. Je veux me battre le mieux. Je veux combattre les mecs les plus effrayants et Cannonier en fait définitivement partie. J’espère que nous pourrons trier quelque chose.

“Comme je te l’ai dit, Nick, je m’entraîne juste maintenant. Pour tout et n’importe quoi. Je m’entraîne juste pour ça. Je veux les gros combats. J’ai 27 ans maintenant. C’est comme l’année où j’ai vraiment… mon seul motif en ce moment et la motivation est d’être au gym et d’être le meilleur », a-t-il poursuivi. «Je veux obtenir ce titre cette année. Je veux obtenir mes noms, je veux cimenter mon nom… Je veux cimenter mon nom car quand je passerai finalement, dans des centaines d’années à venir, je me souviens encore. C’est ce que je veux vraiment. “

Même si cela ne se produit pas, Till reste confiant qu’il obtiendra bientôt un autre combat et continuera son chemin vers le sommet de la division des poids moyens.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/5/2020.