Darren Till publie une déclaration selon laquelle il ne se battra pas à l’UFC London

Darren Till révèle qu’il ne combattra pas à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres.

Le combattant et challenger pour le titre basé au Royaume-Uni a affronté Jorge Masvidal dans l’événement principal de l’UFC Londres l’année dernière et a subi une perte choquante de TKO au deuxième tour. Depuis lors, il est passé au poids moyen et a eu beaucoup de succès en battant Kelvin Gastelum.

Cependant, il ne figurera pas sur la carte de combat de l’UFC à Londres pour la deuxième fois. Sur Instagram, il a mis fin à toute spéculation:

“Je viens d’avoir une séance difficile là-bas avec Colin le gaffer, et juste le regarder mettre son travail pour l’UFC Londres, le 21 mars”, a déclaré Till.

“Donc, nous travaillons tous dur même si je ne me battrai pas. Je suis toujours là avec les gars qui donnent 100% de ce qu’ils me donnent aussi dans mes camps. [And] Le 21, je serai là pour soutenir. “

Les fans seront sans doute déçus que le Liverpudlian ne représentera pas son pays sur son propre terrain. Mais pour ne pas décevoir, son compatriote britannique et numéro quatre poids welter, Leon Edwards affrontera Tyron Woodley. Il a combattu et gagné sur les deux dernières cartes de combat de l’UFC à Londres et cherchera à faire de même à mesure qu’il se rapproche d’un coup de titre contre Kamaru Usman.

Till a été révélé en remplacement de Robert Whittaker à l’UFC 248 à Las Vegas en mars. Il devait affronter Jared Cannonier. Cependant, dans une récente interview, le président de l’UFC Dana White a affirmé que Till avait souffert d’une blessure à la cheville qui a retardé son retour dans l’Octogone.

On ne sait pas quand «The Gorilla» se battra ensuite, et contre qui il sera. Il n’a pas encore confirmé ou démenti les spéculations sur une cheville blessée.

Qui aimeriez-vous voir Darren Till face à son retour au combat? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.