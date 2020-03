Darren Till réagit au combat entre Israël Adesanya et Yoel Romero

Darren Till a été aussi déçu par l’événement principal de l’UFC 248 que nous tous.

La carte UFC 248, tombée samedi dernier à Las Vegas, Nevada, a été surmontée par un combat pour le titre de poids moyen entre le champion Israel Adesanya et le challenger Yoel Romero.

En tant que l’un des meilleurs prétendants à la division des poids moyens de l’UFC, Till était plus intéressé par ce combat que la plupart. Malheureusement, le combat s’est avéré être un peu raté, alors qu’Adesanya et Romero ont lancé moins de 90 frappes combinées au cours de leur combat de 25 minutes, qu’Adesanya a remporté à l’unanimité.

S’exprimant sur le podcast Eurobash de MMA Fighting, Darren Till a donné son avis sur cette affaire indéniablement lente.

“Je pense juste que c’était périmé”, a déclaré Till (via MMA Mania). “Yoel avait l’air mort, il n’avait pas l’air aussi explosif. Izzy fuyait en quelque sorte et des trucs comme ça, mais [you] peut toujours leur donner [a break] pour un combat, vous leur donnez un contournement. C’est vraiment, il n’y a pas grand-chose à commenter car il ne se passait pas grand-chose. “

Bien que l’événement principal de l’UFC 248 n’ait pas fait grand-chose pour Darren Till, l’événement co-principal l’a absolument fait.

Dans le co-tête d’affiche de la carte, la championne des poids paille Weili Zhang a remporté une victoire au rasoir par décision serrée sur l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk. Le combat s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs de l’histoire du MMA.

“Donnez-leur deux millions de dollars pour deux filles”, a expliqué Till. “Parce qu’ils le méritent.”

Que pensez-vous de ces commentaires de Darren Till? Que pensez-vous des deux combats pour le titre qui ont dominé la carte UFC 248 samedi dernier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.