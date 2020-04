Darren Till: Reebok, l’UFC “devrait payer un peu plus” aux combattants

Darren Till joue généralement ses cartes contractuelles près de sa poitrine, mais dans un récent Q / A de fans sur sa page YouTube, le poids moyen Liverpudlian a conclu qu’il pensait que l’UFC et Reebok devraient «payer un peu plus» en fonction de son expérience en tant qu’événement principal combattant et les sacrifices physiques qu’il a faits pour le jeu de combat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’UFC et Reebok devraient payer plus cher aux combattants, Till a accepté mais a insisté sur le fait qu’il avait généralement des conversations financières entre lui et Dana White.

“Des trucs entre moi et l’UFC, comme disons des trucs entre moi et Dana [White] est entre moi et Dana – vous savez, des trucs personnels », a déclaré Till. «Mais c’est probablement une chose que je vais dire et dire: je crois que les combattants du MMA devraient être payés un peu plus. Je ne parle pas en disant [we deserve] des millions et des milliards, un milliard – peu importe – juste ce qu’ils valent, une belle part du gâteau. ”

Till a suggéré que la plupart des combattants dépendent des sponsors:

«Je vendais partout pour l’UFC, une grande star sur la liste et c’est agréable d’avoir une part du gâteau, donc ne vous inquiétez pas pour autant de choses. Les gens pensent: “Ce combattant gagne tellement par combat”, mais si un combattant n’a pas de sponsors … Tu me vois? Je suis le genre de type que vous obtenez, c’est ce que vous voyez, ce qui effraie beaucoup de sponsors, mais il attire également des sponsors – c’est un peu comme un truc marmite. J’ai perdu des sponsors et gagné des sponsors grâce à cela. ”

Till a souligné l’incertitude que ressentent la plupart des combattants en ce qui concerne les jours de paie car ils savent que s’ils souffrent d’une blessure, ils ne pourront pas gagner d’argent. Après avoir énuméré quelques blessures importantes, il a conclu que l’UFC et Reebok devraient payer plus cher aux combattants.

«Si je gagne autant pour un combat, cela doit durer jusqu’au prochain combat. Ensuite, je ne sais pas si je vais me blesser … ça doit durer. Je suis un gars qui aime dépenser de l’argent: j’aime manger de la nourriture, beaucoup de nourriture, j’aime acheter des montres, j’aime une belle voiture, des vêtements – j’ai mérité ce droit, j’ai mis mon corps à l’épreuve lot. Ceci est une nouvelle série de dents pour une raison – j’avais des dents mais elles ont été assommées. Je suis sourd [one] l’oreille, j’ai mal aux genoux, je ne pourrai plus marcher correctement dans quelques années, [my] la main est définitivement détruite. J’ai gagné ce droit », a-t-il déclaré.

«Je crois que Reebok devrait payer plus et l’UFC devrait payer un peu plus, mais ce n’est pas une chose sur laquelle j’aime parler ouvertement. Je préfère avoir cette conversation avec Dana d’homme à homme, mais c’est là que je suis avec ça. ”

