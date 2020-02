Darren Till révèle que le DM a envoyé Donald Trump pour essayer d’obtenir un visa pour l’UFC 248

Image: Darren Till sur Instagram

Darren Till a envoyé des DM à Donald Trump pour essayer d’obtenir un visa pour l’UFC 248.

Till devait combattre Jared Cannonier sur la carte, mais Cannonier a récemment annoncé qu’il avait été blessé et avait besoin d’une intervention chirurgicale. Till a donc changé son objectif, passant de la lutte contre «le gorille de Killa» à celui de combattant de remplacement / de remplacement pour Israël Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248.

Cependant, pour que cela se produise, Darren Till devra d’abord régler ses problèmes de visa. Le natif de Liverpool a subi des complications de visa avant sa dernière apparition en octogone à l’UFC 244 et les choses ne sont pas plus faciles cette fois-ci.

En fait, Till est allé jusqu’à contacter le président des États-Unis, Donald Trump, pour obtenir de l’aide en 2020.

“Si vous avez vu mes DM, vous feriez juste pleurer vos yeux. Les atouts là-dedans, je dis comme, “hey ne me vide pas” et des trucs comme ça. Mais vous savez, je ne pense pas qu’il va voir ça », a déclaré Darren Till lors du MMA Show d’Ariel Helwani.

Pour ce que Darren Till a dit au président est assez simple. Il veut juste un visa mais après que Trump n’ait jamais répondu, il lui a dit de ne pas le «masquer».

«Donc, le dernier message que je lui ai dit,« puis-je obtenir un visa pour l’UFC 248 mate, s’il vous plaît. Je l’apprécierais énormément », puis il n’a pas répondu», a-t-il déclaré. “Ensuite, je l’ai dit,” hey ne me vide pas “.

Pendant que Till était au téléphone, il a envoyé un autre DM à Trump pour essayer d’obtenir un visa.

“” Mate c’est urgent, faites-moi cette faveur s’il vous plaît “, a écrit Till.

Actuellement, sans surprise, Trump n’a pas encore répondu aux DM de Till. Mais, l’Anglais a dit que ça valait le coup.

Till vient de faire ses débuts en poids moyen à l’UFC 244 où il a battu Kelvin Gastelum par décision partagée. La victoire a cassé sa séquence de deux défaites consécutives après avoir été mis KO par Jorge Masvidal et soumis par Tyron Woodley pour la ceinture. On ne sait pas quand et qui il combattra ensuite.

Que pensez-vous du fait que Darren Till ait envoyé des DM à Donald Trump pour essayer d’obtenir un visa pour l’UFC 248? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.