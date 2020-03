Darren Till se glisse dans les SM d’Israël Adesanya, l’appelle

Comme Israël Adesanya peut en témoigner, Darren Till a officiellement fait passer son jeu sur les réseaux sociaux au niveau supérieur.

Après un début réussi dans la division des poids moyens de l’UFC en novembre, Till devrait affronter l’ancien champion Robert Whittaker lors du main event de l’UFC Dublin en août. Avec une victoire, “The Gorilla” frappera à la porte d’une opportunité de titre de 185 livres.

Mardi, Adesanya a publié une vidéo de Till se glissant dans son DM, informant le champion de sa venue.

Le passage à 185 livres semble être venu à un moment parfait pour Till. Après être resté invaincu au cours de ses 18 premiers combats professionnels et remporter deux victoires consécutives contre Donald Cerrone et Stephen Thompson, le Britannique de 27 ans a défié Tyron Woodley pour le titre des poids mi-moyens dans l’événement principal de l’UFC 228. Woodley a conservé le titre avec une soumission de deuxième tour.

Till allait continuer à faire la une de l’UFC sur ESPN + 5 en mars 2019 et a été brutalement assommé par Jorge Masvidal. Avec la réduction de poids pesant sur son corps, Till a pris la décision de sauter jusqu’à 185 livres, et a ensuite battu Kelvin Gastelum dans l’événement co-principal de l’UFC 244.

Alors qu’il améliore ses prouesses sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID-19 en cours, Till a également décidé d’améliorer ses papilles. Dans une récente publication sur Instagram, Till dit que son alimentation actuelle comprend des éclairs au chocolat et des hamburgers Five Guys. Heureusement, le natif de Liverpool n’a pas à se battre jusqu’en août.

Adesanya vient de remporter sa première défense de titre réussie, une décision unanime de l’emporter sur Yoel Romero dans l’événement principal de l’UFC 248 le mois dernier. “The Last Stylebender” avait un 2019 à retenir, remportant les titres intermédiaires et incontestés de poids moyen et devenant l’une des plus grandes stars de l’UFC.