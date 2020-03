Darren Till se moque d’Adesanya vs Romero à l’UFC 248

Darren Till ne pouvait finalement pas être en UFC 248 regarder le combat Israel Adesanya vs Yoel Romero pour le Championnat du monde des poids moyens. Mais il la voyait de chez lui. Il ne voulait rien manquer qui pourraient être vos adversaires à un moment futur. Au moins le monarque, parce qu’il a dit qu’il avait peur de qui était le challenger.

Darren Till critique Adesanya contre Romero

Quelques jours après le PPV, l’anglais fait ces déclarations à l’Eurobash du MMA Fighting:

“Ce fut un combat vicié. Je pense que les gens n’étaient pas censés être comme ça. Les gens peuvent dire que mon dernier combat était rance, et ça l’était. Je voulais juste obtenir une victoire, je l’ai fait et je suis rentré chez moi heureux avec ma nouvelle division, les poids moyens. Mais tout le monde attendait beaucoup plus de ce combat. Je n’ai pas grand-chose à dire car il ne s’est pas passé beaucoup de choses. Yoel semblait assez lourd, ne semblait pas explosif. Izzy a continué à fuir. Je suppose au moins pour un combat ils méritaient une pause (dit-il avec ironie). »

Till a également parlé Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk.

«Quel combat! Je n’ai jamais vu un tel combat de ma vie auparavant. C’était incroyable. Qu’ils donnent à chacun cinq millions de dollars parce qu’ils le méritent. Je pensais que Joanna avait gagné, mais je suppose qu’après un tel combat, on peut dire qu’elle est championne. Il n’y a plus rien à faire pour le match revanche. Quel combat! Ils entreront dans le Hall of Fame“.