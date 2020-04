Darren Till vise Ariel Helwani d’ESPN qui répond rapidement

Le spécialiste des poids moyens de l’UFC, Darren Till, a eu un échange intéressant avec le journaliste d’ESPN, Ariel Helwani, ce soir sur les réseaux sociaux.

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Till (18-2-1 MMA), a présenté à Twitter la déclaration suivante dans laquelle il a publié des mots de choix pour Helwani.

L’acte du dur à cuire est terminé.

L’acte de Darren Till est maintenant.

MMA en a besoin.

Être offensé est surévalué.

Vous sentiments chienne. @ Arielhelwani vous êtes une chienne – Darren Till (@ darrentill2) 19 avril 2020

Darren Till ne s’est pas arrêté là, car le natif de Liverpool a ensuite répondu à un fan sur Twitter où il a surnommé Ariel Helwani un «rat sale».

C’est un sale rat https://t.co/5RS427NbPA – Darren Till (@ darrentill2) 19 avril 2020

Ariel Helwani répondra plus tard à Darren Till avec le message suivant.

Je ne vais pas te baiser – Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 avril 2020

Darren Till a été vu récemment en action lors de l’événement UFC 244 de novembre, où il a remporté une victoire par décision partagée sur Kelvin Gastelum lors de ses débuts en poids moyen.

Cette victoire a cassé un dérapage perdant de deux combats pour “The Gorilla”, qui avait déjà subi des revers à Jorge Masvidal et Tyron Woodley respectivement.

Darren Till a été lié à des combats potentiels avec Jared Cannonier et Robert Whittaker ces derniers mois, mais rien n’a été officialisé par la promotion.

En plus de Cannonier et Whittaker, Till a également continuellement traîné Mike Perry et le champion en titre des poids moyens UFC Israel Adesanya ces dernières semaines.

Malgré la clameur, il est prévu que Darren Till finira par combattre l’ancien cheville ouvrière des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, plus tard cet été.

Que pensez-vous du récent échange entre Darren Till et le journaliste ESPN Ariel Helwani? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18 avril 2020