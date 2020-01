Darrion Caldwell contre A.J. L’excitation de McKee

Qu’est-ce qui comptait le plus au Bellator 238 à Inglewood? Voici quelques réflexions après le combat…

1. Le grand moment de Cris Cyborg et la suite

Cris Cyborg a décroché son quatrième championnat promotionnel majeur avec un TKO de quatrième tour de Julia Budd pour remporter le titre féminin poids plume. Cela semble être le summum pour elle à ce stade, et tout ce qu’elle obtient à l’avenir est de la sauce.

Nous voulions tous voir cette revanche avec Amanda Nunes à l’UFC, mais cela ne se serait pas réalisé. Cyborg semble être infiniment plus heureuse de se battre à Bellator, et il semble qu’elle ait un salaire sain pour y être.

Bien que le récit soit que Bellator a une division féminine de 145 livres plus profonde que l’UFC, avoir Cyborg au sommet peut rendre les choses plus rapides. La lutte avec Budd était convaincante pour sa couche de compétitivité perçue, et d’autres affrontements comme celui-ci seront nécessaires pour maintenir l’intérêt pour sa course au titre.

