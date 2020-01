Darrion Caldwell contre Adam Borics

Par: Dan Tom |

24 janvier 2020 17h30

L’analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats du Bellator. Aujourd’hui, nous regardons l’événement co-principal pour Bellator 238.

Bellator 238 a lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

VOIR AUSSI: Cris Cyborg peut-elle revenir à ses habitudes dominantes contre Julia Budd?

Darrion Caldwell (13-3 MMA, 10-2 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’10 ”Âge: 32 Poids: 145 lb Atteindre: 74 ″

Dernier combat: victoire sur Henry Corrales (28 septembre 2019)

Camp: Pinnacle MMA (Californie)

Style de posture / frappant: Southpaw / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion Bellant poids coq

+ Champion de lutte NCAA Division I

+ Accolades de lutte multiples

+ 2 victoires à élimination directe

+ 5 soumissions gagnantes

+ 6 finitions au premier tour

+ Déménageur athlétique et explosif

^ Ferme rapidement la distance

+ Capacité de frappe constamment améliorée

+ Superbe capacité de démontage

^ Chaînes et transitions en toute transparence

+ Excellent jeu et contrôle excellents

^ Flotte et chevauche bien les positions

Adam Borics (14-0 MMA, 5-0 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’11 ”Âge: 26 Poids: 145 lbs. Atteindre: 70,5 ″

Dernier combat: TKO gagne par-dessus Pat Curran (7 septembre 2019)

Camp: Hard Knocks 365 (Floride)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Titre régional MMA

+ Fond de Muay Thai et karaté

+ 4 victoires à élimination directe

+ 6 soumissions gagnantes

+ 3 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Bon jeu de pieds et bonne gestion des distances

+ Un son techniquement frappant

^ Peut varier des coups de pied aux genoux volants

+ Capacité de lutte sous-estimée

+ Bon grappler de transition

^ Crée des difficultés et des opportunités de soumission

Point d’intérêt: Exploser dans l’espace

Le co-événement principal du Bellator 238 comprend un autre épisode du grand prix poids plume de la promotion, où nous aurons accès à un autre cours de collision de perspectives prometteuses.

Bien qu’il soit un lutteur acclamé qui travaille sans vergogne tôt et souvent vers ses forces, Darrion Caldwell complète régulièrement son jeu depuis qu’il est monté sur la scène Bellator.

Fonctionnant à partir d’une position gaucher, Caldwell tournera généralement à l’extérieur alors qu’il propose différentes feintes et faux. Utilisant son cadre et sa portée exceptionnellement longs, le joueur de 32 ans lance des jabs et des croix perturbateurs qui peuvent interrompre l’élan initial de son adversaire.

Embrassant sa sensibilité gaucher, Caldwell porte également des coups durs qu’il varie entre le corps, la tête et les jambes – bien que je ne sois pas sûr à quel point il voudra jouer à ce jeu avec une menace en couches comme Adam Borics.

Combattant muay thaï invaincu, issu du karaté kenpo, le style frappant de Borics possède une précision explosive unique qui se rattache parfaitement à «l’art des huit membres».

Démontrant un sens aigu de la gestion de la distance (probablement un autre sous-produit de son expérience en karaté), Borics reste mesuré avec des doses saines de coups, de crochets et de coups de pieds, variant ses cibles et son timing dans le processus. Et lorsque le talent de 26 ans saisit une opportunité, il n’hésite pas à la saisir via la forme de genoux volants.

Semblable à un joueur de la NBA qui est sur le point de frapper un slam dunk, Borics lancera un genou en l’air au large de sa jambe arrière afin de ponctuer sa présence hors de sa jambe / côté avant. Même si cette technique sert de dissuasion solide contre les bobines de surbrillance, je me demande combien Borics se mettra volontiers hors de position compte tenu du but ultime de Caldwell.

Prochain point d’intérêt: conjurer la lutte

1 2… 3.