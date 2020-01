Darrion Caldwell dit que Patricio Freire a évité le match

HOLLYWOOD, Californie – Darrion Caldwell est surpris que le champion des Bellators, Patricio Freire, n’ait pas choisi de le combattre quand il en a eu l’occasion.

Au salon de sélection des poids plumes Bellator en septembre, le double champion Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) a choisi de combattre Pedro Carvalho au lieu de Caldwell (14-3 MMA, 11-2 BMMA).

Caldwell a ensuite été confronté à Adam Borics, qu’il affrontera samedi dans un combat en quart de finale du tournoi, qui sert également d’événement co-principal du Bellator 238 au Forum à Inglewood, en Californie.

La décision de Freire a surpris Caldwell, ainsi que le président de Bellator, Scott Coker, qui a exprimé son mécontentement envers le choix de Freire lors de la conférence de presse post-événement. Caldwell a affronté Freire dans les coulisses après le spectacle de sélection. L’altercation a été enregistrée sur vidéo. Aux yeux de Caldwell, la stratégie de Freire est de l’éviter autant que possible.

“J’ai été surpris”, a déclaré Caldwell au MMA Junkie. “De toute évidence, il y a eu quelques discussions et quatrième. Le fait qu’il ait eu l’occasion de choisir le combat après que nous ayons été en désaccord verbal pendant un moment, j’ai pensé qu’il me choisirait. Dans l’ensemble, je pense que sa stratégie était de rester loin de moi plus que tout. »

Que ce soit maintenant ou plus tard, Caldwell a déclaré qu’une confrontation avec “Pitbull” se matérialiserait. C’est juste une question de temps.

“Ce combat doit avoir lieu”, a déclaré Caldwell. “Finalement,” Pitbull “et je serai dans la cage avec les portes verrouillées. C’est juste inévitable. “

Indépendamment de la façon dont le support s’est déroulé, Caldwell a déclaré qu’il savait qu’il serait confronté à un test rigoureux au deuxième tour du tournoi de 16 joueurs. Borics de Hongrie (14-0 MMA, 5-0 BMMA) correspond à la description. Borics est invaincu, mais Caldwell a déclaré qu’il n’avait rencontré personne de son calibre.

“Adam n’a jamais affronté une star comme moi”, a déclaré Caldwell. «Il n’a jamais combattu un gars qui ne se prosternera pas devant lui. Je ne veux rien lui donner. Je ne pense pas qu’il ait jamais combattu un combattant de classe mondiale comme moi – un gars qui a disputé cinq rounds et s’est battu pour les championnats du monde.

«Je pense qu’il a beaucoup d’attributs. Il a beaucoup de choses qu’il fait bien. Dans l’ensemble, je pense que la pression que je vais apporter, la force que je vais apporter et la vitesse que je vais apporter le submergeront. »

Caldwell a déclaré qu’il s’attend à une lutte passionnante contre Borics et qu’il envisage une finition mémorable qui le fera passer aux quatre derniers du grand prix et à une victoire de la compétition pour le prix de 1 million de dollars.

“Vous allez voir Adam Borics se mettre sur la tête”, a déclaré Caldwell. “Vous allez voir des corps voler. Vous allez voir un gars qui est fidèle à ma parole. Il est hors de question que je quitte l’octogone sans victoire. … Je serai prêt à enlever la tête d’Adam. “

Découvrez l’interview complète d’avant-combat de MMA Junkie avec Darrion Caldwell dans la vidéo ci-dessus.

.