Darrion Caldwell prévient A.J. McKee sur les niveaux

NEW YORK – Darrion Caldwell est amorcé et prêt à affronter A.J. McKee au Bellator 244, mais l’ancien champion des poids coq a dit qu’il n’était pas sûr que McKee soit aussi désireux que lui pour le match.

McKee (16-0 MMA, 16-0 BMMA) a subi une opération pour insuffisance pondérale en janvier pour réparer les dommages aux ligaments du genou subis lors de sa victoire en quart de finale contre Derek Campos, mais Caldwell (15-3 MMA, 12-2 BMMA) n’est pas convaincu que le concurrent invaincu est aussi gravement blessé qu’il voudrait le faire croire.

“Pas du tout”, a déclaré Caldwell au MMA Junkie à la suite de la conférence de presse du salon Bellator 2020. «Je me sens comme A.J. est un mec lisse, et il essaie de le mettre dans un sac de sable et de me retirer de mon jeu. Mais je serai prêt le 6 juin à vous mettre les mains, les coudes et les genoux. Je ne pense pas que la blessure soit réelle. Fake news. “

Malgré le fait qu’il reste encore trois mois avant de se jeter à l’intérieur de la cage des Bellator, “The Wolf” semblait déjà avoir son visage en discutant de la dynamique potentielle de l’affrontement.

“En toute honnêteté, quel est son plan de match?” Demanda Caldwell. «Pour me mettre KO, dit-il? Je pense que c’est une tâche difficile à accomplir car je ne suis pas vraiment touché, vous savez? Ce n’est pas quelque chose (où) j’y vais et je prends juste des coups de poing et des dégâts. Je pense donc qu’il va se retrouver dans une situation où il cherche une chose, et il ne va pas l’obtenir. “

Caldwell est de retour dans un groove après avoir perdu des combats consécutifs contre Kyoji Horiguchi alors qu’il perdait son titre de poids coq, puis a échoué dans son inclinaison à l’équivalent de Rizin lors de sorties successives. Les deux pertes ont provoqué un changement de plan alors que Caldwell retournait à Pinnacle Mixed Martial Arts, où il pense avoir retrouvé son mojo.

“J’ai l’impression d’avoir un peu stabilisé, tu sais?” Dit Caldwell. “Chaque fois que vous ne vous améliorez pas, il est important de faire des ajustements et d’améliorer là où vous avez besoin d’amélioration, et c’est ce que j’ai fait. Ces deux derniers combats, j’ai changé de camp, je suis rentré avec Jake Behney là-haut à Pinnacle, et nous venons de commencer. Deux combats se jettent dans ce tournoi, dégageant deux défaites consécutives. Une défaite ne me définit pas (et) une victoire ne me définit pas non plus. Mais ce million de dollars est tout pour moi, donc je viens en flamboyant. Je suis prêt à prendre ce qui m’appartient. “

Pendant son temps en tant que champion poids coq, Caldwell se considérait comme l’homme que personne ne voulait combattre, citant sa tentative de monter et de défier Patricio Freire pour le titre poids plume comme un exemple de la façon dont les meilleurs combattants préféraient l’éviter. Mais maintenant, dans le cadre d’une structure de tournoi, le joueur de 32 ans dit qu’il est dans la situation parfaite pour affronter les meilleurs. Cela, dit-il, fait de lui un homme heureux.

“Je suis sur le point d’être un vainqueur du tournoi Bellator poids plume”, a déclaré Caldwell. “Je peux battre des gars sans aucune défaite sur leur record, comme je viens de le faire (contre Adam Borics en quart de finale) – et comme je suis sur le point de le faire. Ensuite, je peux combattre le gars qui parle depuis deux ans. Depuis que je suis champion à 35 ans, il parle. Mais il ne voulait pas signer le papier pour que je vienne le combattre.

«Je pense que c’est une chose stylistique. Le style de tournoi convient aux lutteurs, (et) je suis un lutteur. Je l’ai fait un million de fois; il n’y a aucune différence. Je vois une parenthèse, et je vois mon nom en tant que champion, et c’est comme ça que ça va être. Les faits.”

Quant à la confrontation avec McKee, Caldwell a déclaré que la perspective invaincue se heurtera à l’adversaire le plus athlétique de sa carrière, l’ancien champion de 135 livres avertissant que lui faire face représente un niveau de test supérieur à celui auquel “The Mercenary” a été confronté auparavant.

“Il n’est pas face à la couleur. Il ne m’a pas fait face », a-t-il dit. «Je l’ai vu quand il a combattu quelqu’un d’athlétique. Il n’est tout simplement pas le même. Il va aller là-bas et battre tous les garçons blancs, puis quand il se bat contre quelqu’un de réel, comme il est sur le point de le faire, c’est une autre histoire. C’est finalement ce que cela se résume. Je suis une bête différente, et ça va se voir le 6 juin. “

Pour en savoir plus sur Caldwell, regardez la vidéo ci-dessus.

