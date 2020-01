Darrion Caldwell termine Adam Borics

INGLEWOOD, Californie – Un ancien champion des poids coq Bellator est à mi-chemin de la gloire des poids plumes.

Darrion Caldwell a réservé son voyage pour la finale du Grand Prix Bellator poids plume quatre samedi soir avec une victoire rapide et impressionnante sur Adam Borics, invaincu auparavant dans le combat de Bellator 238.

Un tapout par étranglement à l’arrière a mis fin au quart de finale du tournoi à seulement 2:20 de la manche d’ouverture.

Caldwell (14-3 MMA, 11-2 BMMA) a tiré pour un démontage en double jambe après un échange précoce. Borics (14-1 MMA, 5-1 BMMA) a essayé de le transformer en un étrangleur à guillotine. Caldwell l’a secoué lorsqu’ils ont touché le tapis, puis a fait un travail d’expert pour améliorer sa position. Il a décroché des frappes alors que Borics tentait de se remettre sur pied, puis a saisi l’ouverture pour le starter arrière parfaitement nu appliqué pour la finition.

“C’était ma soirée, c’est mon tournoi”, a déclaré Caldwell après sa huitième victoire en carrière via l’arrivée.

Caldwell fera face à A.J. McKee en demi-finale, date et lieu à déterminer. Le duo avait un nez à nez dans la cage après le combat.

Le quart de finale du tournoi poids plume était l’événement co-principal Bellator 238 au Forum. La carte principale a été diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Les résultats les plus récents du Bellator 238 incluent:

Darrion Caldwell bat. Adam Borics via soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 1, 2:20 (combat de quart de finale poids plume)

Juan Archuleta bat. Henry Corrales par décision unanime (29-28, 29-28. 29-28)

Sergio Pettis bat. Alfred Khashakyan via la soumission (étrangleur à guillotine) – Tour 1, 3h00

Raymond Daniels bat. Jason King via TKO – Tour 1, 3:07

Emilee King bat. Ava Knight via soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 1, 2:18

Brandon Bender bat. Joshua Jones par décision unanime (30-26, 30-27, 29-27)

Aaron Pico bat. Daniel Carey via KO (coup de poing) – Round 2, 0:15

AJ Agazarm déf. Adel Altamimi via soumission (étranglement triangle) – Ronde 3, 1:22

Mario Navarro contre Jay Jay Wilson bat. Navarro via soumission (brassard) – Round 1, 2:48

Curtis Millender bat. Moses Murrietta par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Chris Avila bat. Anthony Taylor par décision majoritaire (28-28, 29-28, 29-28)

Miguel Jacob a vaincu. David Pacheco par décision unanime (30-27. 30-26, 30-27)

.