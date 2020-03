David Bear espère faire ses débuts à l’UFC en France après la victoire de Cage Warriors 113

Les débuts de David Bear dans Cage Warriors ont certainement été mémorables.

Vendredi dernier, l’un des meilleurs espoirs de la France, Bear (9-1 MMA), a affronté l’ancien challenger du titre poids welter BAMMA et Cage Warriors, Nathan Jones, au Cage Warriors 113. Il a utilisé sa lutte pour contrôler le combat en route vers une décision unanime.

Il y avait beaucoup d’incertitude autour de l’événement après que la plupart des grandes organisations, y compris l’UFC, ont été forcées d’annuler des spectacles en réponse à l’épidémie mondiale de coronavirus. Mais Cage Warriors a insisté pour que les choses fonctionnent et a déplacé son événement de Londres à Manchester quelques jours seulement avant la carte.

Bear ne s’occupait pas seulement des obstacles des lois du Royaume-Uni, mais aussi de ceux de son pays d’origine, la France, où il attendait patiemment ce qui allait se passer. Il a dit qu’à un moment donné, il avait abandonné l’espoir que la carte continuerait.

“J’ai vu des événements s’annuler jour après jour”, a déclaré Bear à MMA Junkie. “Mes amis m’ont dit:” Ne vous inquiétez pas – si le football continue de fonctionner au Royaume-Uni, vous aurez votre combat. “Et le lendemain, nous voyons (le football) être annulé. J’ai donc dû contacter Cage Warriors, qui m’a dit de ne pas m’inquiéter car l’UFC organise toujours son événement à Londres, il serait donc impossible que Cage Warriors annule. Le lendemain, je vois que la carte UFC London est annulée. Même après cela, Cage Warriors nous a demandé si nous voulions toujours nous battre, et si oui, qu’ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour le rendre possible. Bien sûr, ma réponse a été: “Enfer ouais, je veux me battre.”

«Et puis un autre barrage routier s’est produit. Le président français a déclaré lundi à 20 heures que le pays va être enfermé à partir de mardi après-midi – et je devais partir mercredi. Donc, tous mes coéquipiers disaient: «OK David, tu peux manger maintenant. Votre combat est terminé. »Je commençais à manger l’assiette de lasagne de ma femme lorsque le président de Cage Warriors (Graham Boylan) m’a appelé et m’a demandé:« Si je peux vous faire monter dans le premier train demain matin, pourriez-vous y arriver? J’ai presque étouffé. J’ai dit: «Oui, bien sûr.» »

Bien que certains de ses amis et de sa famille lui aient déconseillé de partir, Bear avait le soutien de sa femme et de deux de ses meilleurs amis, qui ne voulaient pas qu’il rate une si grande opportunité. En raison de tout ce qui a été préparé tard, Bear n’avait qu’un homme dans son coin – son coéquipier et vétéran de l’UFC Mickael Lebout.

Le lendemain, Bear et Lebout ont pris un train à 8 heures de Paris à Londres, puis de Londres à Manchester.

“Ma plus grande crainte était que la frontière entre la France et le Royaume-Uni soit fermée avant ou juste après le combat et que je ne puisse pas retourner auprès de ma femme et de ma famille”, a déclaré Bear.

Avec de lourdes critiques pesant sur Cage Warriors pour avoir procédé à l’émission, Bear a salué la promotion de toutes les mesures de précaution prises pour assurer la sécurité de tous.

“Cage Warriors a travaillé très dur pour préserver la sécurité des combattants et du personnel”, a déclaré Bear. «Les pesées ont été réparties en trois groupes et nous avions plus d’un bus pour nous rendre sur le site. Nous avons fait vérifier notre température à plusieurs reprises, et chaque personne a été vérifiée, même les agents de sécurité. Personne ne pouvait regarder les combats (au bord de la cage) – pas même les combattants.

«Je tiens vraiment à remercier le président de Cage Warriors Graham Boylan et son personnel d’avoir rendu cet événement possible et sûr. Ils devaient avoir tellement de choses sur eux, plus que quiconque. »

Une fois qu’il était temps de se battre, Bear, qui n’avait pas participé depuis une victoire par élimination directe contre Pawel Kielek en décembre 2018, n’a montré aucun signe de rouille. Il a étouffé l’offensive de Jones et a repris le combat au tapis à plusieurs reprises.

Foule ou pas de foule, c’est quelque chose que Bear avait déjà préparé quand il a essayé pour “The Ultimate Fighter”.

“En décembre 2017, je suis allé aux essais sans défaite du” TUF 27 “à Las Vegas”, a déclaré Bear. «Malheureusement, ils n’ont pas sélectionné notre catégorie de poids lors de la phase finale, donc j’ai toujours été prêt à me battre sans le public. À l’intérieur de la cage, c’est moi contre lui et ça ne changera rien si zéro ou un million de personnes sont à l’extérieur de la cage.

«De plus, je pense que les combattants français sont habitués à combattre en territoire hostile car nous devons toujours nous rendre dans le pays de notre adversaire pour les combattre. C’était donc plus un désavantage pour Nathan Jones que pour moi. »

Mais avec la légalisation du MMA en France, cela pourrait changer très prochainement pour Bear. Cage Warriors a été un tremplin pour l’UFC pour de nombreux combattants, et Bear espère rejoindre cette liste lorsque l’UFC fera enfin son voyage en France.

“Oui, c’est mon objectif”, a déclaré Bear. «J’ai 9-1 et je suis prêt à représenter la France dans la meilleure organisation du monde. J’ai hâte de voir l’UFC annoncer son premier événement en France. »

.