David Feldman déterminé à guider le BKFC à travers la crise des coronavirus

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) est l’une des innombrables organisations sportives à être affectée par la pandémie de coronavirus qui balaie actuellement la planète, ayant déjà été forcée de reporter deux événements.

Il suffit de dire que le président de la société, David Feldman, a consacré quelques semaines mouvementées, qui fait de son mieux pour guider l’organisation en ces temps de danger et d’incertitude.

“Chaque jour, vous entendez quelque chose de nouveau”, a déclaré Feldman à BJPENN.com vendredi, pesant sur l’état des choses. «Je pense que la plus grande chose est simplement de ne pas savoir [what’s going to happen]. “

Alors que la pandémie a resserré son emprise sur la planète au cours de la semaine dernière, Feldman a d’abord été contraint de déplacer la carte BKFC 11, initialement sur le calendrier du 14 mars, jusqu’au 20 juin. Peu de temps après, il a également repoussé la carte BKFC 12 , qui était initialement prévu pour le 11 avril, mais n’a pas encore fixé de nouvelle date pour l’événement.

Même la carte BKFC 13, qui est réservée pour le 16 mai, est en danger.

Il a déjà indemnisé les combattants qui devaient se battre le week-end dernier et a l’intention de continuer à prendre soin de la liste du BKFC du mieux qu’il peut, mais admet qu’il y a un coût réel à dépenser des ressources sans organiser d’événements.

“Ils n’ont pas obtenu une compensation à 100%, mais ils ont été indemnisés”, a déclaré Feldman à propos des combattants qui devaient se battre sur la carte du 14 mars. «Ils étaient tous très, très reconnaissants de ce que nous leur avons donné. Sur les réseaux sociaux, ils ont tous posté à quel point nous sommes une grande entreprise et nous prenons vraiment soin de nos combattants. Nous avons également pris soin de certains membres de notre personnel. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Ce fut un grand succès pour nous car nous n’avions rien reçu. Nous en avons reçu un, mais je pense que nous avons gagné le respect de beaucoup de notre personnel et de nos combattants pour la façon dont nous avons géré cet événement.

“Nous essayons de trouver un moyen de prendre soin de certains de ces combattants qui se trouvaient sur l’événement reporté d’avril et peut-être celui de mai”, a ajouté le patron du BKFC. “Nous essayons juste de comprendre les choses. Nous sommes comme le reste du pays – vraiment, le reste du monde – en ce moment. Nous essayons de comprendre cela tous les jours à mesure que nous recevons de nouvelles. Mais nous essayons de gérer la situation de la manière la plus professionnelle possible. »

Sans événements au calendrier depuis au moins quelques mois, Feldman se retrouve désormais sur un terrain inconnu. C’est un promoteur de combat sans combat à promouvoir.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les travaux s’arrêtent.

Malgré ce qui est, de l’avis de tous, un arrêt complet de l’industrie du sport, Feldman et son équipe travaillent dur pour développer de nouveaux contenus qui garderont BKFC à la pointe de l’esprit des fans de combat et divertiront ces fans pendant ces temps difficiles.

“Nous essayons actuellement de trouver différentes façons de créer du contenu”, a-t-il déclaré à propos des opérations de BKFC. «Entrer en contact avec les combattants, interviewer les combattants. Je vais m’impliquer un peu plus en ce moment, sortir un peu et faire tout ce que nous pouvons pour garder les fans engagés.

“C’est la grande chose en ce moment”, a poursuivi Feldman. «Tout le monde cherche quelque chose à faire et tout le monde cherche quelque chose pour se distraire de cette terrible situation. Nous voulons aider à le faire et leur donner plus de contenu. Tout ce que nous pouvons faire pour rester engagé avec les fans afin qu’ils n’oublient pas les phalanges nues et en même temps leur donner quelque chose à faire pendant qu’ils traversent ces moments. “

Inutile de dire que Feldman et l’équipe BKFC travaillent dur pour s’adapter à la réalité actuelle. Bien sûr, une grande partie de la stratégie actuelle dépend de la reprise des activités comme d’habitude dans un avenir assez proche.

Feldman reconnaît qu’il n’y a aucune garantie que cela se produise.

“Cela dépend vraiment de combien de temps [this lasts],” il a dit. «Je ne pense pas que nous puissions vraiment mettre le doigt sur le pouls de cela pour le moment, car nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Si trois semaines viennent et qu’ils disent: “D’accord, nous ne sommes plus dans ce blocage”, et nous pouvons commencer à vivre notre propre vie, ça va certainement avoir un impact sur [business] mais cela ne va pas avoir un impact exponentiel sur nous. Si ça continue – certaines personnes disent peut-être six mois – vous savez, ça va avoir un grand impact sur beaucoup d’entre nous. “

Bien que cette pandémie ait interrompu ce qui a été une montée en puissance rapide pour BKFC, Feldman est satisfait des progrès que l’entreprise a réalisés jusqu’à présent.

“Nous sommes définitivement satisfaits en ce qui concerne la popularité et le montant que nous avons obtenu”, a déclaré Feldman, en repensant aux deux premières années de BKFC. «Nous avons essentiellement créé un tout nouveau sport de combat et le nom de notre entreprise est à peu près aussi synonyme de sport que l’UFC l’est actuellement avec le MMA.

«Nous sommes extrêmement satisfaits de l’étendue de cette situation au cours de la période initiale et de la notoriété que nous avons acquise à ce jour», a-t-il ajouté. “C’est génial et j’enlève mon chapeau aux combattants pour avoir combattu comme ils se sont battus pour nous amener là où nous sommes en ce moment.”

Le patron de BKFC est optimiste que, à condition que cette crise se résorbe en temps opportun, la promotion reprendra sur la bonne voie et la croissance se poursuivra. Il y a déjà de grandes choses sur la table: des offres de télévision importantes, de plus grandes salles, de nouvelles signatures d’agent libre, et plus encore.

“Nous serons de retour, et je pense que nous serons plus forts que jamais.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.